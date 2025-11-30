예산안 처리 시한 D-2…여야 원내대표 오늘 막판 협상

<앵커>



728조 원 규모의 내년도 예산안 처리시한이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 여야 원내대표는 오늘(30일) 막판 협상을 이어가고 있는데, '이재명 대통령표' 사업이라 불리는 예산안에 대한 여야 합의가 관건입니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



728조 원 규모의 내년도 예산안 처리 시한은 이틀 뒤인 다음 달 2일입니다.



여야는 앞서 시한 내 처리를 약속한 상황.



[박수현/민주당 수석대변인 (그제) : 이번 주말을 거치면서 아마 여야 원대대표단을 중심으로 여야 간의 협의가 있지 않을까 예상을 합니다.]



[송언석/국민의힘 원내대표 (그제) : 국민의힘은 민생 경제 위기 속에 법정 기한 내 합의 처리를 위해 최선을 다하겠습니다.]



여야 원내대표는 오늘 내년도 예산안 처리를 위한 막판 협상에 돌입했습니다.



합의가 실패할 경우 정부 원안이 내일 본회의에 자동 부의되는 만큼, 오늘이 협상의 마지막 시한입니다.



그동안 여야는 예산결산특별위원회 소위 등에서 협상을 벌여왔지만, 정부안에 대한 감액 협상에 실패하면서 증액은 제대로 논의도 못 했습니다.



쟁점은 이른바 '이재명 대통령표' 예산의 삭감 여부입니다.



국민의힘은 정부의 각종 정책 펀드와 지역사랑상품권 예산안의 삭감을 요구하고 있는데, 민주당은 인공지능 AI 예산도 국민의힘이 삭감을 주장하고 있다며 정부 원안 사수로 맞서고 있습니다.



오늘도 여야 합의가 불발되면 민주당이 다음달 2일 법정시한에 맞춰 단독 처리할 수 있다는 전망도 나옵니다.



여야는 법인세율 등 예산 부수 법안에 대해서도 합의점을 찾지 못하고 있습니다.



법인세를 과표구간별로 1%p 일괄 인상하려하는 민주당과 2억 원 이하 구간에서의 법인세율 인상에 반대하는 국민의힘이 팽팽히 대립하고 있습니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 황지영)