처제 성폭행 살해하고 태연히 장례식서 조카 돌본 30대…항소심도 무기징역

▲ 부산고등법원

처제를 성폭행하고 살해한 뒤 장례식장에서 피해자의 자녀를 돌본 30대 남성이 항소심에서도 무기징역을 선고받았습니다.법조계에 따르면 부산고법 울산재판부 형사1부는 성폭력범죄 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 기소된 A 씨의 항소를 기각하고 원심인 무기징역을 그대로 유지했습니다.재판부는 위치추적 전자장치 30년 부착과 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업 제한 10년도 함께 명령했습니다.A 씨는 지난해 12월 5일 울산 남구의 한 아파트에서 40대 처제 B 씨를 성폭행한 뒤 살해한 혐의를 받습니다.2017년 처가로 혼인한 이후 가족 간 갈등으로 적개심을 품고 있던 A 씨는, 처제가 자신의 편을 들지 않자 평소 성적 대상으로 노려온 피해자를 상대로 범행을 계획한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 범행 전 모자, 갈아입을 옷을 준비하며 신원을 숨겼고, 인터넷에서 '목조르기 기절', '경동맥 압박', '두부 외상' 등을 검색한 것으로 드러났습니다.사건 당일 A 씨는 피해자가 자녀를 등원시키기 위해 집을 비운 틈을 타, 가족 모임 자리에서 훔쳐본 비밀번호로 집에 침입했습니다.귀가한 피해자를 제압해 얼굴에 이불을 씌우고 범행을 저지르다 중 피해자가 "형부"라고 외치자, 정체가 드러났다고 판단해 잔혹한 방식으로 살해한 것으로 파악됐습니다.A 씨는 고인이 화장실에서 미끄러져 사망한 것처럼 위장한 뒤 미리 준비한 옷으로 갈아입어 도주했습니다.집으로 돌아간 뒤 라면을 끓여 먹는 등 태연한 모습을 보였으며, 피해자의 장례식장에 찾아가 조카들을 돌보는 등 일상생활을 이어갔습니다.A 씨는 범행 약 두 달 뒤 경찰에 붙잡혔습니다.1심 재판부는 A 씨가 범행을 치밀하게 계획했고, 사고사로 위장하며 증거를 인멸한 점을 지적했습니다.또 유족에게 사과하거나 피해 회복을 위한 노력도 없었다며 무기징역을 선고했습니다.A 씨는 "형이 무겁다"며 항소했지만, 항소심 재판부도 원심을 유지하며 사회 통념상 해고가 과하다고 보기 어렵다고 판단했습니다.(사진=연합뉴스)