'홍수·산사태' 덮친 동남아…인니·태국·스리랑카서 600명 사망

▲ 홍수 피해를 입은 인도네시아 마을

최근 1주일 사이에 폭우로 인한 홍수와 산사태로 인도네시아, 태국, 스리랑카 등 3개국에서 발생한 사망자 수가 600명을 넘었습니다.스페인 EFE 통신 등에 따르면 최근 폭우가 내린 인도네시아 수마트라섬 북부 지역 3개 주에서 발생한 홍수와 산사태로 303명이 숨지고 100명 넘게 실종됐습니다.구조 작업이 진행되면서 사망자 수가 급증하고 있습니다.가장 큰 피해가 발생한 북수마트라주에서 166명이 사망했고, 서수마트라주에서도 90명이 숨졌습니다.또 폭우가 쏟아진 뒤 산사태가 3개 마을을 덮친 아체주에서는 47명이 사망한 것으로 집계됐습니다.3개 주에서 6만 가구가 홍수로 집을 잃고 임시 대피소로 몸을 피했습니다.특히 서수마트라주 아감 지역 3개 마을에서는 80명이 매몰돼 여전히 실종 상태입니다.아감에 있는 살라레 아이아 마을에서는 매몰된 주택에서 시신이 수습될 때마다 유가족의 울음소리가 이어졌습니다.1만 7천 개 섬으로 이뤄진 인도네시아에서는 10월부터 이듬해 4월까지 우기가 이어지고, 이 기간에 홍수와 산사태가 자주 발생합니다.최근 300년 만에 기록적 폭우가 쏟아진 태국 남부 지역에서도 홍수가 발생해 8개 주에서 162명이 숨졌습니다.특히 말레이시아와 가까운 남부 송클라주에서만 126명이 사망했습니다.수위가 낮아지고 있지만 일부 지역은 여전히 빗물에 잠긴 상태여서 복구 작업에 시간이 걸릴 전망입니다.남아시아 국가인 인도양 섬나라 스리랑카에서도 최근 홍수와 산사태가 발생해 153명이 숨지고 191명이 실종됐습니다.2만 채 넘는 주택이 파손되고 10만 8천 명이 대피소 716곳에 머무르고 있습니다.스리랑카 당국은 비상사태를 선포하고 국제 사회에 지원을 호소했습니다.최근 동남아에서는 잦은 폭우로 인한 홍수와 산사태로 인명피해가 잇따르고 있습니다.믈라카 해협에서 발생한 이례적 열대성 폭풍의 영향으로 최근 1주일 동안 인도네시아와 태국 등지에 폭우가 쏟아졌습니다.기상 전문가들은 기후변화의 영향으로 태풍이나 열대성 폭풍이 더 잦아졌고 강도마저 세지면서 피해가 늘고 있다고 진단했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)