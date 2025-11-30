"자고 만남 추구해?" 성희롱·괴롭힘 간부…법원 "해고 정당"

▲ 직장내 성희롱 및 괴롭힘

상습적인 성희롱과 직장 내 괴롭힘을 한 직원에 대한 해고 처분이 정당하다는 법원 판단이 나왔습니다.서울행정법원 행정12부는 한국부동산원이 중앙노동위원회 위원장을 상대로 낸 ‘해고 취소 재심 판정 취소’ 소송에서 최근 원고 승소 판결을 내렸습니다.한국부동산원은 지난해 지사에서 근무하던 간부 A 씨를 성희롱과 직장 내 괴롭힘을 이유로 해고했지만, 중노위에서는 부당해고 판정을 받았습니다.A 씨의 구제 신청을 처음 심리한 지방노동위원회는 해고가 적법하다고 봤지만, 중노위는 일부 성적 언행만 징계사유로 인정하면서 해고 처분이 과하다고 판단했습니다.이에 부동산원은 중노위 판정 취소를 요구하는 소송을 제기했습니다.부동산원은 A 씨의 행위가 모두 징계사유에 해당하며, 반복된 비위와 직급, 반성 없는 태도 등을 고려하면 해고가 정당하다고 주장했습니다.A 씨는 인턴에게 “자고 만남을 추구하냐”는 성적 발언을 하고 반복적으로 신체 접촉을 한 것으로 조사됐습니다.인턴이 피해 사실을 신고하자 “자살하고 싶다”고 말하며 2차 가해도 한 것으로 확인됐습니다.또 같은 부서 대리에게 함께 숙박하자고 제안하거나 “결혼했지만 연애하고 싶다”는 말을 하는 등 성적 언행을 지속했고, 잦은 신체 접촉도 있었던 것으로 드러났습니다.인턴에게는 정규직 전환 여부가 자신의 평가에 달려 있다며 압박하고, 집 주소 등 개인정보를 요구하는 등 괴롭힘 행위도 확인됐습니다.A 씨는 모범직원 표창 이력과 장기간 근무 성실성을 이유로 해고가 과하다고 주장했지만, 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다.재판부는 이 사건 해고가 사회 통념상 현저하게 타당성을 잃은 위법한 징계라고 보기 어렵다며 해고 처분이 징계 기준에 부합한다고 판단했습니다.피해자들의 진술이 일관되고 신빙성이 있으며 이를 뒷받침하는 동료 진술도 충분하다고 봤습니다.재판부는 성희롱과 직장 내 괴롭힘은 단순한 근로관계 비위가 아니라 기본권 침해라는 점을 강조하며, 우월적 지위를 이용한 행위에 대해 엄격한 제재가 필요하다고 덧붙였습니다.