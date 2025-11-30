일본 가수 노래부르다 퇴장…중국 '한일령' 본격화?

▲ 중국 베이징 공연이 취소됐었던 일본 가수 코키아

일본 가수가 중국 공연 도중 갑작스럽게 퇴장당하거나 공연이 하루 전날 전격적으로 취소되는 일이 이어지면서 중국의 '한일령'이 본격화했을 가능성이 제기되고 있습니다.교도통신과 산케이신문 등에 따르면 애니메이션 '원피스' 주제곡을 부른 일본 가수 오쓰키 마키는 그제(28일) 상하이에서 열린 '반다이 남코 페스티벌 2025'에서 노래를 부르던 중 갑자기 조명이 꺼지고 음악이 끊기는 일을 당했습니다.이어 공연 관계자로 추정되는 사람들이 무대에 올라 오쓰키에게 무언가 말을 건네며 퇴장하라는 몸짓을 했고, 이에 오쓰키는 당황한 표정을 지으며 노래를 마무리하지 못한 채 황급히 무대를 떠났습니다.소속사 측은 홈페이지에 올린 글에서 "28일은 퍼포먼스 중이었지만, 부득이한 여러 사정으로 급거 중단할 수밖에 없는 상황이 됐다"며 "29일 출연도 같은 사정으로 중지됐다"고 설명했습니다.중국 소셜미디어(SNS)에서는 오쓰키가 퇴장하는 모습을 촬영한 동영상이 퍼졌다고 교도통신이 전했습니다.일본 애니메이션 콘텐츠를 체험하는 이 행사는 오늘(30일)까지 개최될 예정이었지만, 어제(29일) 중단됐습니다.일본에서는 이번 사태가 가수에 대한 모욕이라는 등의 비판이 잇따라 제기되고 있다고 요미우리신문이 전했습니다.이에 앞서 하마사키 아유미가 어제(29일) 열기로 했던 상하이 공연도 그제(28일) 중국 주최사가 '불가항력의 요인'을 이유로 들어 공연 중지를 발표했습니다.하마사키는 SNS 계정에 "(28일) 오전에 갑자기 공연 중지를 요청받았다"며 "믿을 수 없고 말도 안 된다"고 밝혔습니다.이외에 일본 가수 유즈, 피아니스트 우에하라 히로미의 중국 공연이 취소됐고, 영화 '일하는 세포'와 애니메이션 '짱구는 못말려' 시리즈 개봉도 연기됐습니다.또 연예기획사인 요시모토흥업의 공연, '미소녀 전사 세일러문' 뮤지컬 등도 줄줄이 중지됐습니다.교도통신은 다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언을 계기로 촉발된 중일 간 정치 갈등이 문화 측면까지 영향을 미치고 있다고 해설했습니다.대중문화 저널리스트인 마쓰타니 소이치로 씨는 중국이 주한 미군의 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 배치에 반발해 2016년에 한류 드라마 방송을 제한했다면서 "일본 엔터테인먼트를 둘러싼 상황이 더욱 험난해질 수 있다"고 우려했습니다.산케이도 "다카이치 총리 발언에 중국 정부가 강하게 반발하는 가운데 일본 예능 콘텐츠에 대한 영향이 확산하고 있다"고 지적했습니다.이어 "중국 정부가 다카이치 총리 발언에 대한 대항 조치로 일본 콘텐츠 배제를 시작한 것인지, 아니면 정부 의향을 고려해 지자체 당국이 과잉 대응을 하는 것인지는 아직 분명하지 않다"고 덧붙였습니다.