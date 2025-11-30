홈캠의 배신?…12만대 해킹, 성착취물 사이트에 팔렸다

가정집과 사업장 등에 설치된 IP(인터넷 프로토콜) 카메라 12만여 대를 해킹해 성 착취물을 제작·판매한 피의자들이 검거됐습니다.



경찰청 국가수사본부는 IP 카메라 12만여 대를 해킹해 만든 영상을 해외 사이트에 판매한 4명을 검거했다고 오늘(30일) 밝혔습니다.



이들은 공범 관계는 아닙니다.



무직인 A 씨는 6만 3천대의 IP 카메라를 해킹해 탈취한 영상으로 545개의 성 착취물을 제작했습니다.



이를 해외 사이트에 팔아 3천500만 원어치의 가상자산을 챙겼습니다.



평범한 회사원처럼 보였던 B 씨도 IP 카메라 7만 대를 해킹하고 648개의 성 착취물을 제작·판매해 가상자산 1천800만 원어치를 챙겼습니다.



검거 당시 이들의 범죄 수익은 남아있지 않았습니다.



경찰은 과세 등 법적 조치를 위해 국세청에 통보한 상태입니다.



두 사람이 만든 영상은 최근 1년간 C 사이트에 게시된 영상의 62%에 달했습니다.



이 해외 사이트는 다양한 국가 피해자들의 불법 촬영 영상이 올라오고 있습니다.



이 밖에 자영업자 D 씨는 IP 카메라 1만 5천대, 직장인 E 씨는 136대를 해킹해 탈취한 영상을 보관 중이었습니다.



이들은 유포·판매는 하지 않은 것으로 확인됐습니다.



경찰은 4명 중 E 씨를 제외한 3명을 구속했습니다.



IP 카메라는 자녀나 노인, 반려동물의 안전 상태를 살피거나 범죄를 예방하는 목적 등으로 가정에 널리 쓰입니다.



일명 '홈캠'으로도 불립니다.



인터넷망에 연결돼 영상을 실시간 송출하는 방식으로 외부 접속이 차단된 폐쇄회로(CC)TV보다 설치가 간단하고 저렴하지만, 보안에는 더 취약합니다.



피의자들도 이 틈을 노렸습니다.



해킹된 카메라들은 아이디·비밀번호가 단순한 형태였습니다.



동일 글자의 단순 반복, 숫자나 문자의 순차 배열 등으로 설정된 것입니다.



경찰은 피해자 지원에 나섰습니다.



우선 수사 과정에서 확인된 피해 장소 58곳에 대해서는 수사관이 직접 방문하거나 전화 또는 우편을 통해 피해 사실을 통지하고 비밀번호 변경 등을 안내했습니다.



또 피해자들에게 전담 경찰관을 지정해 ▲ 피해 상담 ▲ 불법 촬영물 등 성 착취물 삭제·차단 지원 ▲ 디지털 성범죄 피해자 지원센터 연계 등을 도울 방침입니다.



2차 가해에 대해서도 상시 점검 및 엄정 수사합니다.



경찰은 C 사이트에 대한 조치에도 나섰습니다.



방송미디어통신심의위원회에 사이트 접속 차단을 요청했고, 외국 법집행기관과 협력해 폐쇄를 추진 중입니다.



외국 수사기관과 사이트 운영자에 대한 공조 수사도 벌이고 있습니다.



이 사이트를 통해 성 착취물을 구매·시청한 3명도 검거해 수사 중입니다.



영상물 시청·소지 행위도 중대 범죄로 판단해 적극 수사하겠다는 게 경찰의 방침입니다.



경찰청은 IP 카메라 사용자들에게 "경각심을 갖고 접속 비밀번호를 즉시, 정기적으로 변경하는 게 중요하다"며 보안을 당부했습니다.



보안 수칙으로 ▲ 8자리 이상, 특수문자를 포함한 비밀번호 ▲ 최소 6개월에 한 번 이상 비밀번호 변경 ▲ 수시 업데이트로 펌웨어 최신 상태 유지 등도 강조했습니다.



박우현 경찰청 사이버수사심의관은 "IP 카메라 범죄는 피해자들에게 막대한 고통을 가하는 심각한 범죄인 만큼 적극적 수사로 반드시 근절하겠다"고 강조했습니다.