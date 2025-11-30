김정은 "공군에 새 전략자산…핵전쟁억제력 일익 담당"

▲ 김정은 국무위원장이 딸 주애와 함께 지난 28일 제2공군사단 59길영조영웅연대 갈마비행장에서 북한 공군 창설 80주년 기념행사에 참석해 장병들을 치하하고 항공절 기념 공군 시위비행 및 기념보고대회와 기념공연을 관람했다고 조선중앙통신이 30일 보도했다.

북한 김정은 총비서가 "공군에는 새로운 전략적 군사자산들과 함께 새로운 중대한 임무가 부과될 것"이라며 공군이 "핵전쟁억제력행사에서 일익을 담당"하게 된다고 밝혔습니다.김 총비서는 그제(28일) 갈마비행장에서 열린 공군 창설 80주년 행사에 참석해 이렇게 밝혔다고 조선중앙통신은 보도했습니다.김정은이 언급한 전략자산이 무엇인지는 공개되지 않았습니다.북한 매체가 공개한 사진을 보면 우리 공군도 운용하는 독일산 장거리 공대지미사일 '타우러스'와 비슷한 외형의 미사일이 전투기 미그-29 등에 장착된 형태로 처음 포착됐습니다.북한은 최근 재래식 전력 현대화에 공을 들이고 있고, 특히 한미에 비해 가장 떨어진다고 여겨지는 공군력 강화에 힘쓰고 있습니다.공개된 사진에는 공중조기경보통제기와 미국의 최첨단 고고도 무인정찰기 '글로벌호크'의 외형을 빼닮은 '샛별 4형', 미국의 공격용 무인기 MQ-9 리퍼와 비슷한 '샛별 9형' 등도 확인됩니다.행사에는 딸 주애도 동행해 김정은 방중 이후 3개월 만에 모습을 나타냈습니다.김정은은 주애와 함께 갈마비행장 전망대에 올라 시위비행을 참관하고 명사십리극장에서 열린 기념공연과 국방성 주최 연회에도 참석했습니다.이날 행사에는 조용원·박정천 비서와 노광철 국방상, 조춘룡 당 군수공업부장, 김정식 당 군수공업부 제1부부장, 리병철 당 중앙위 군수정책담당 총고문, 김광혁 공군사령관, 장창하 미사일 총국장 등 군의 주요 관계자들이 수행했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)