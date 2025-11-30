가정집 IP카메라 또 털렸다…'성착취 사이트'에 영상 고스란히

▲ IP카메라 해킹 영상 유출

가정과 사업장에 설치된 IP(인터넷 프로토콜) 카메라 12만여 대가 해킹돼 성 착취물이 만들어지고 해외로 판매된 사건의 피의자 4명이 경찰에 붙잡혔습니다.경찰청 국가수사본부는 오늘(30일) IP 카메라를 대규모로 해킹하고 영상을 해외 사이트에 판매한 피의자 4명을 검거했다고 밝혔습니다.이들은 서로 공범 관계는 아닌 것으로 확인됐습니다.무직인 A 씨는 6만 3천대의 카메라를 해킹해 확보한 영상으로 545개의 성 착취물을 만들고, 이를 해외 사이트에 판매해 가상자산 3천500만 원어치를 챙겼습니다.회사원 B 씨도 7만 대의 IP 카메라를 해킹해 648개의 성 착취물을 제작·판매하고 1천800만 원 상당의 가상자산을 받은 것으로 조사됐습니다.검거 당시 두 사람의 범죄 수익은 이미 소진된 상태였고, 경찰은 과세 등 법적 조치를 위해 국세청에 통보했습니다.두 사람이 만든 영상은 최근 1년간 해외 사이트 C에 올라온 불법 영상의 62%를 차지했습니다.이 사이트에는 여러 국가의 불법 촬영물이 올라오고 있는 것으로 알려졌습니다.이 밖에도 자영업자 D 씨는 1만 5천대, 직장인 E 씨는 136대를 해킹해 확보한 영상을 보관하고 있었으며, 두 사람은 유포나 판매는 하지 않은 것으로 확인됐습니다.경찰은 E 씨를 제외한 3명을 구속했습니다.IP 카메라는 자녀·노인·반려동물 상태 확인이나 방범용으로 널리 쓰이지만, 인터넷망에 연결돼 있어 폐쇄회로(CC)TV보다 보안에 취약합니다.피의자들은 이런 취약점을 이용해 단순한 아이디·비밀번호 조합의 기기를 집중적으로 해킹했습니다.숫자·문자의 순차 배열이나 동일 글자의 반복 등이 그대로 사용된 경우가 많았습니다.경찰은 피해자 지원에도 나섰습니다.수사 과정에서 확인된 피해 장소 58곳에는 직접 방문하거나 전화·우편으로 피해 사실을 알리고 비밀번호 변경을 안내했습니다.또 피해자별 전담 경찰관을 지정해 상담과 성 착취물 삭제·차단 지원, 디지털 성범죄 피해자 지원센터 연계 등을 도울 계획입니다.2차 가해가 발생하지 않도록 상시 점검과 엄정 대응도 병행합니다.경찰은 사이트 C에 대한 조치도 진행 중입니다.방송미디어통신심의위원회에 접속 차단을 요청했고, 외국 사법 당국과 협력해 사이트 폐쇄를 추진하고 있습니다.해외 기관과의 공조 수사도 이어지고 있습니다.이 사이트에서 성 착취물을 구매하거나 시청한 이용자 3명도 검거돼 수사가 진행 중입니다.경찰은 단순 시청·소지도 중대한 범죄로 보고 적극 수사하겠다는 방침입니다.경찰청은 IP 카메라 사용자들에게 비밀번호를 즉시 변경하고 주기적으로 바꿀 것을 당부했습니다.또 8자리 이상 비밀번호 사용, 특수문자 포함, 6개월마다 변경, 펌웨어 수시 업데이트 등 기본 보안 수칙 준수를 강조했습니다.박우현 경찰청 사이버수사심의관은 “IP 카메라 범죄는 피해자에게 큰 고통을 주는 심각한 범죄인 만큼 적극적인 수사로 반드시 근절하겠다”고 밝혔습니다.