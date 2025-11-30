모집 어려울 줄 알았는데…지역필수의사제 84% 충원

지역의 필수의료 공백 해소를 위해 올해 7월 시작된 '계약형' 지역필수의사제가 모집 정원 96명의 84%를 채운 것으로 확인됐습니다.



30일 보건복지부 등에 따르면 강원·경남·전남·제주 등 4개 지역에서 진행 중인 지역필수의사제 시범사업에 지원한 전문의는 81명으로 집계됐습니다.



지역필수의사제는 필수의료 분야 전문의의 지역 장기 근무를 유도하기 위해 근무 수당과 주거 등 정주 여건을 지원하는 제도로, 올해 7월부터 4개 지역, 8개 진료과목 전문의 96명을 대상으로 시범적으로 개시됐습니다.



의료기관과 5년가량 장기 근무를 계약한 5년 차 이내 필수의료 전문의에게 정부가 월 400만 원의 수당을 얹어주고, 지방자치단체가 지역 정착 비용 등을 지원합니다.



이르바 '내외산소'로 불리는 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과와 응급의학과, 심장혈관·흉부외과, 신경과, 신경외과 등 8개 과목 저연차 전문의가 대상입니다.



지역별 모집 현황을 보면 강원은 24명으로 정원을 100% 채웠고, 경남 22명, 전남 19명, 제주 16명 등이었습니다.



과목별로는 내과 34명, 응급의학과 14명, 외과 9명, 소아청소년과 6명, 신경외과 6명, 심장혈관흉부외과 4명, 신경과 3명, 산부인과 2명 등입니다.



지역필수의사제 도입 발표 당시 실제 모집이 쉽지 않으리라는 예상이 나왔으나 이러한 우려를 딛고 채용률은 80%를 웃돌고 있습니다.



정부는 내년에 지역필수의사제 시범사업에 참여할 지역 2곳을 추가 선정하는 등 사업을 확대할 예정입니다.