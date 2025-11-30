[날씨] 대체로 따뜻한 주말…서울 어제보다 10도 올라

휴일인 오늘(30일)은 대체로 온화하겠습니다.



현재 서울과 장수가 10.8도로 서울은 어제 아침보다 10도가량 크게 올랐고요.



장수는 영하권 기온을 보여냈던 어제와 달리 기온이 15도가량 크게 올랐습니다.



자세한 지역별 현재 기온 보시면 강릉이 14.4도 대구 2.8도 광주 8.5도로 시작해 낮 기온 서울 15도 대구 16도 광주 19도로 오늘 남부 지방은 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



날은 온화하지만 중부를 중심으로 대기 질이 탁하겠습니다.



현재 인천은 미세먼지 농도 나쁨 수준을 보이는 가운데 점차 국외에서 미세먼지가 유입되면서 오늘 중서부 지역은 먼지 농도가 높게 나타나겠습니다.



오늘 중부와 제주는 대체로 흐리겠고 오전까지 전남 지역은 짙은 안개에 유의하셔야겠습니다.



한편 건조주의보가 발효 중인 강원 동해안 지역은 화재에 유의하셔야겠습니다.



모레부터는 영하권 추위가 찾아오겠고요.



내일 새벽 경기와 강원 영서에 약하게 비나 눈이, 다음 주 초반에는 서해안과 제주에 비나 눈 소식이 들어 있습니다.



(박세림 기상캐스터)