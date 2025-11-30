미 중서부 폭설로 추수감사절 연휴 주말 '항공대란'

▲ 폭설이 내린 미 아이오와주 도로

미국 추수감사절 연휴 주말인 현지 시간 29일 미 중서부 일대를 중심으로 폭설이 내리면서 여객기 천여 편의 운항이 취소되고 수천 편의 운항이 지연됐습니다.항공편 추적사이트 플라이트어웨어 자료에 따르면 이날 미 동부시간 낮 1시 30분 기준 출발지 및 도착지가 미국인 항공편이 총 1천830편 취소됐습니다.운항이 지연된 항공편은 3천810편에 달했으며, 이날 취소·지연되는 항공편은 오후 들어 더욱 늘어날 전망입니다.미국 내 취소 항공편의 절반가량은 미 중서부 지역 최대 공항인 시카고 오헤어 국제공항에 집중됐습니다.오헤어 국제공항은 이날 오전 강설과 결빙으로 지상지연 명령이 내려져 이 공항을 목적지로 하는 항공기들 운항이 평균 5시간 지연됐다고 연방항공청은 밝혔습니다.시카고를 포함한 미 중서부 지역에 폭설을 동반하는 겨울 폭풍이 몰아치면서 일대 항공교통을 혼란에 빠뜨리게 했습니다.추수감사절 연휴는 가족이나 친지를 방문하거나 여행을 떠나는 미국인들로 항공 수요가 폭증하는 시깁니다.아이오와, 일리노이, 미주리, 위스콘신, 미시간주 등의 일부 지역에서는 많게는 15∼35㎝의 폭설이 30일 오전까지 내릴 것으로 예보됐습니다.미 기상청 시카고 사무소는 이날 밤까지 강설량이 늘 것으로 예상된다며 차량 운행에 주의할 것을 당부했습니다.한편 항공기 제조사 에어버스가 전날 주력 기종 A320 계열 여객기에 대규모 리콜 명령을 내리면서 세계 곳곳에서 항공기 결항과 지연 사태가 우려됐지만, 신속한 소프트웨어 업그레이드가 이뤄지면서 이에 따른 큰 운항 차질은 없었던 것으로 나타났습니다.AFP, dpa 등 주요 외신은 에어버스와 항공사들의 신속한 개입으로 전 세계 공항과 항공사에서 큰 운항 차질은 보고되지 않고 있다고 29일 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)