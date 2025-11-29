주유소 기름값 5주 연속 상승…"다음 주 하락할 듯"

국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 5주 연속 동반 상승했습니다.



29일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 11월 넷째 주(23∼27일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 15.3원 오른 1,745.0원이었습니다.



지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주 대비 13.4원 상승한 1,812.4원, 가격이 가장 낮은 대구는 15.3원 오른 1,721.8원으로 각각 집계됐습니다.



상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1,751.8원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1,720.7원으로 가장 낮았습니다.



경유 평균 판매 가격은 전주 대비 23.9원 오른 1,660.4원을 기록했습니다.



이번 주 국제유가는 러시아·우크라이나 종전 논의 진전에 따라 대러 제재에 대한 시장 우려가 완화되며 하락했으나, OPEC＋의 현 생산 정책 유지 전망이 하락 폭을 제한했습니다.



수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 1.0달러 내린 63.2달러였습니다.



국제 휘발유 가격은 0.9달러 하락한 77.3달러, 국제 자동차용 경유는 8.7달러 내린 87.4달러로 집계됐습니다.



국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.



대한석유협회는 최근 국제유가가 하락 흐름을 보여 다음 주부터 휘발유 가격이 하락세로 전환할 가능성이 있고, 경유 가격 또한 상승 폭이 둔화할 것으로 보인다고 전망했습니다.