민희진 "이재명 대통령 지지해왔다…하이브, 정치 프레임 씌우기"

민희진 어도어 전 대표가 하이브 측이 제기한 '직원에게 특정 정당 지지를 강요했다'는 문제 제기에 대해 "정치적 프레임"이라며 강하게 반박했다.



민 전 대표는 28일 오후 자신의 SNS에 윤석열 전 대통령 탄핵 집회 참석 사진을 공개하며 "어제 법정에서 하이브가 쟁점과 무관한 정치적 프레임을 들이밀었다. 반박하려 했지만 재판장님이 관련성이 떨어진다고 제지하셔서 말을 아꼈다"고 밝혔다.



이어 "원래 민주당 지지자였고 문재인 대통령도 직접 뽑았다. 2020년 당시 부동산 정책에 실망해 한 사적 발언이 이렇게까지 왜곡될 줄 몰랐다"며 "성남시장 시절부터 이재명 대통령을 꾸준히 지지해 왔다. 탄핵 집회도 참여했고 시위대에 물품을 보내며 응원했다. 사적인 카톡을 가지고 대체 무슨 프레임을 씌우려는 건지 이해할 수 없다"고 강조했다.



민 전 대표는 특히 "문제가 되는 대화가 오간 시기는 2020년으로 어도어 설립 이전"이라며 업무상 지위를 이용한 개입이 아니라 '사적 대화'였다는 점을 재차 주장했다.



앞서 27일 서울중앙지법 민사합의31부(남인수 부장판사)에서 열린 주주간계약 해지 확인 소송 및 풋옵션 행사 소송 변론기일에서는 민 전 대표에 대한 5시간 넘는 당사자 신문이 진행됐다.



이 과정에서 하이브 측 법률대리인은 지난해 직장인 온라인 커뮤니티에 올라온 '민 전 대표가 민주당을 찍지 말라고 직원들에게 말했다'는 글과 당시 카카오톡 메시지를 증거로 제시했다. 해당 메시지에는 "너 민주당 왜 뽑았어", "뽑을 당이 없으면 투표하지 말아야지. 나처럼ㅋㅋ", "코로나에 줄까지 서서 개 시간 낭비", "투표는 권리라는 것만 알고 공부를 안 하니…" 등이 포함돼 있어 논란이 됐다.



이를 두고 일각에서는 "직장 내 지위를 이용해 특정 정치 성향을 사실상 강요한 행위로 볼 여지가 있다" "업무와 무관한 정치·가치관을 이유로 직원에게 비난성 발언을 반복했다면 직장 내 괴롭힘 요소에 해당할 수 있다"는 비판이 제기됐다. 반면 민 전 대표 측은 "본질은 주주간계약의 부당성과 경업금지 독소조항 문제이며, 정치적 논란은 하이브가 만든 프레임"이라며 쟁점 확장을 경계했다.



다음 변론기일은 오는 12월 18일에 열린다.



