장경태, '성추행 의혹 동영상' 보도에 "무고…법적 책임 묻겠다"

▲ 더불어민주당 장경태 의원

더불어민주당 장경태 의원은 자신의 성추행 의혹과 관련한 동영상이 언론에 보도된 것과 관련해 "사실관계가 확인되지 않은 의혹 제기와 함께 공개된 동의 없는 촬영 영상은 사실과 다른 명백한 무고"라고 주장했습니다.장 의원은 오늘(28일) 페이스북에 글을 올리고 "고소인의 남자친구라고 알려진 남성이 저에게 폭언·폭력을 행사한 장면은 당사자 동의 없이 촬영한 것이다. 그 폭력으로 경찰도 출동했으니 신고 내용과 출동 일지를 보면 된다"며 이같이 밝혔습니다.장 의원은 자신이 준강제추행 혐의로 고소된 것과 관련해 "고소장에 적혔다고 하는 '주변의 만류에도 불구하고'는 사실과 전혀 다르다"며 "(사건) 다음날 당시 자리를 함께했던 분들과 일상적인 안부 연락을 주고받았고 심지어 그중 한 분은 그 남성의 폭력적 행동으로 인해 벌어진 불미스러운 상황을 걱정해 주기까지 했다"고 덧붙였습니다.장 의원은 국민의힘이 '여성 비서관을 상대로 끔찍한 성추행을 저질렀다는 의혹이 제기됐다'는 내용의 비판 논평을 낸 데 대해선 "명백한 허위 사실"이라며 "몰래 동의 없는 촬영을 한 사람이 국민의힘 소속이 아닌지 파악해 보길 바란다"고 밝혔습니다.