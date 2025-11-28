뉴스

3대특검 중 채상병특검 첫 수사 종료…윤 등 33명 기소

전연남 기자
작성 2025.11.28 20:13 조회수
<앵커>

고 채수근 상병의 순직 수사 외압 의혹 등을 수사한 채 상병 특검팀이 150일 동안의 수사 기한을 모두 채우며 오늘(28일) 3대 특검 가운데 가장 먼저 수사를 마무리 지었습니다. 특검팀은 의혹의 정점인 윤석열 전 대통령을 비롯해 33명을 재판에 넘겼습니다.

먼저, 전연남 기자가 보도합니다.

<기자>

채 상병 순직 사건 관련 의혹을 수사해 온 이명현 특검팀이 5개월 동안 진행된 수사를 마무리하고 최종 수사 결과를 발표했습니다.

채 상병이 수중 수색에 나섰다 순직한 지 2년 4개월 만입니다.

[이명현/순직해병특검팀 특별검사 : 한 치의 의혹도 남기지 않겠다는 각오로 수사에 임했고 주요 수사 대상 사건 대부분의 실체적 진실을 규명했습니다.]

특검팀은 이번 수사를 통해 수사 외압 의혹 피의자 13명, 이종섭 전 장관 도피 의혹 피의자 6명, 공수처 전·현직 간부 5명, 채 상병 순직 책임자 5명 등 모두 33명을 재판에 넘겼다고 밝혔습니다.

윤석열 전 대통령은 외압 의혹과 이 전 장관 호주 도피 의혹의 정점으로 지목돼 두 차례 기소됐습니다.

특검팀은 수사 과정에서 대통령실과 국가안보실 등을 상대로 압수수색 185번을 진행했고, 피의자와 참고인 등 약 300여 명을 조사했다고 설명했습니다.

휴대전화, PC 등 디지털 장비 포렌식은 430건 이상 이뤄졌다고도 덧붙였습니다.

150일 동안 특검팀 수사 과정에서 유일하게 구속된 인물은 임성근 전 해병대 사단장인데, 임 전 사단장의 구명 로비 의혹은 여전히 풀리지 않았습니다.

특검팀은 이종호 전 블랙펄 대표의 증거인멸교사 혐의로 약식기소했을 뿐, 김 여사와의 연결 고리를 찾지 못했습니다.

또, 경북경찰청 관계자들의 직무유기, 수사 정보 누설 의혹 사건도 매듭짓지 못한 채 국가수사본부에 사건을 이첩할 방침입니다.

(영상편집 : 이상민)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
