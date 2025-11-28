뉴스

[온더스팟] "종전 사인하자" 급한 트럼프…경계하는 푸틴·젤렌스키

김민표 기자
작성 2025.11.28 18:17 수정 2025.11.28 18:18 조회수
러시아와 우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 협상이 본격화하고 있습니다.

중재자인 트럼프 미국 대통령은 백악관이 만든 평화안, 즉 종전안에 기대를 걸며 낙관론을 띄우고 있습니다.

하지만, 영토 문제 등 민감한 쟁점들이 그대로 남은 상황.

종전 협상이 어떻게 전개될지 외교 분야를 오래 취재한 이현식 기자와 함께 알아보겠습니다.

(영상취재 : 강동철, 영상편집 : 권나연, 디자인 : 정유민, 구성 : 신희숙, 기획 : 김민표)

#온더스팟 #트럼프_젤렌스키 #종전협상 #트럼프_푸틴 #우크라이나_전쟁

<타임코드>
00:00 인트로
00:21 종전협상 급물살…현재 진행 상황은?
01:08 미국, 종전안 대폭 수정…우크라이나 요구 반영
02:29 러시아는 무엇을 요구하나?
06:01 항복 문서도 아니고…굴욕적이었던 종전안 초안
07:38 종전안의 '우크라이나 대선' 의미는?
0901 '종전' 성과 급한 트럼프…명성도 쌓고, 돈도 챙기고?
10:38 MAGA 요구가 종전안에도 담겼나?
11:34 향후 종전협상 어떻게 전개되나?
