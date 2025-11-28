뉴스

국제 금값, 미 금리인하 기대에 1주일 새 3% 상승

김경희 기자
작성 2025.11.28 16:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
국제 금값, 미 금리인하 기대에 1주일 새 3% 상승
▲ 금괴

블룸버그 통신은 현지시간 28일 국제 금값이 4개월 연속 상승세를 이어갈 것으로 전망했습니다.

블룸버그에 따르면 한국시간 이날 오후 2시 20분 현재 현물 금 가격은 0.6% 오른 온스당 4천186달러를 나타내고 있습니다.

이번 주 들어 약 3% 상승했습니다.

미국 중앙은행인 연방준비제도(연준)의 기준금리 인하 가능성이 금 가격 상승세를 이끌고 있습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 같은 시간 연방기금금리 선물시장에서는 다음 달 9~10일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리가 0.25%포인트 인하될 확률을 85%로 반영했습니다.

일주일보다 46%포인트 높아진 수준입니다.

올해 금 가격은 거의 매달 상승해 1979년 이후 최고 상승률을 기록할 것으로 블룸버그는 전망했습니다.

현재 금 가격은 작년 말(온스당 2천624달러) 대비 60% 급등한 상태입니다.

각국 중앙은행이 금을 지속적으로 대거 매입하는 가운데 금 현물 상장지수펀드(ETF)에도 돈이 꾸준히 유입되면서 금값을 밀어올렸습니다.

다만 금값은 지난달 20일 사상 최고치인 4천380달러까지 치솟은 뒤 연준의 금리 인하 가능성이 후퇴하면서 4천 달러 선으로 밀려나 한동안 횡보했습니다.

이후 이번 주 들어 금리 인하 가능성에 재차 상승 흐름을 보였습니다.

최근 4주간 현물 금 ETF로의 자금 유입은 정체된 상태를 나타냈습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지