한예종 총장, '학폭 가해자 합격' 논란에 "명백한 잘못" 사과

▲ 편장완 한국예술종합학교 총장이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회 전체회의에서 학교폭력 가해자 기록이 있는 수험생이 합격한 것과 관련해 현안보고를 하고 있다.

한국예술종합학교(한예종)가 학교폭력 기록이 있는 수험생의 합격 처리 논란과 관련해 공식 사과했습니다.편장완 한예종 총장은 오늘(28일) 국회 문화체육관광위원회 전체회의에서 여야 의원들의 관련 질의에 "학교폭력 문제에 대해서는 경각심을 가지고 입시에 반영해야 했지만 그러지 못했다"고 고개를 숙였습니다.편 총장은 "올해 대부분 대학이 입학전형에서 학교폭력에 대한 심사기준을 마련해 입시에 적용하고 있지만 국립대인 본교가 이를 간과했다"며 "기본적이고 상식적인 사회적 통념과 가치를 따르지 못한 것은 명백한 잘못"이라고 말했습니다.그는 다음 달 4일 입학정책위원회를 통해 해당 학생의 입학 허가 여부를 엄정히 심의하고 엄격한 제도를 마련하겠다고 강조했습니다.앞서 한예종은 최근 학교폭력 4호 처분을 받은 수험생을 합격시킨 사실이 알려져 논란이 됐습니다.이 처분은 사회봉사에 해당하는 징계로 생활기록부에 기재됩니다.교육부는 올해부터 학폭 조치 사항을 입시에 반영하도록 의무화했지만 한예종은 문화체육관광부 소속 국립대학이라 해당 지침을 적용하지 않은 것으로 전해졌습니다.여야는 오늘 회의에서 편 총장에게 "이번 사건을 전화위복 계기로 삼고 학교폭력이 더는 있어선 안 된다"(더불어민주당 조계원 의원), "재발 방지책을 마련해 다시는 이런 일이 없도록 해야 한다"(국민의힘 조은희 의원)고 주문했습니다.회의에서는 한예종의 관할 부처인 문체부를 향해선 "문체부가 교육행정 공백을 사실상 방치해 왔다"(조국혁신당 김재원 의원)는 비판도 나왔습니다.(사진=연합뉴스)