국민연금, 9월 말 수익률 11.31%…올해 138조 7천억 원 수익

국민연금공단 기금운용본부는 올해 9월 말까지 기금 운용 수익률이 11.31%로 잠정 집계됐다고 28일 밝혔습니다.올해 수익금은 138조 7천억 원이고, 1988년 국민연금제도가 도입된 이래 누적된 수익금은 876조 원입니다.올해 9월 말까지 국민연금 기금 적립금은 1천361조 원으로 지난해 말 대비 148조 4천억 원 증가했습니다.이번 성과는 국내외 주식시장에서 인공지능과 반도체 관련 종목이 강세를 보이며 전체 수익률을 견인한 결과라고 국민연금은 설명했습니다.자산군별로 수익률은 국내 주식 47.30%, 해외주식 12.95%, 국내 채권 2.51%, 대체투자 1.46%, 해외채권 0.27%로 각각 나타났습니다.국내 주식은 새 정부 정책에 대한 기대감과 반도체·기술주 중심의 상승세로 50%에 가까운 수익률을 기록했습니다.해외주식도 미국 금리 인하 재개 상황에서 AI와 기술주가 두드러진 강세를 보이며 두 자릿수 수익률을 냈습니다.국내 채권은 상반기 두 차례 기준금리 인하 후 경기회복 흐름 속에 등락하다 플러스 수익률을 기록했습니다.해외 채권의 경우 경기 둔화 우려로 금리가 하락하면서 채권 가치가 상승해 평가이익이 발생했습니다.대체투자 수익률은 주로 이자·배당수익과 환율 변동에 따른 외화 환산 이익이 반영된 결과입니다.(사진=국민연금공단 제공, 연합뉴스)