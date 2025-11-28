국민연금, 9월 말 수익률 11.31%…올해 138조 7천억 원 수익

▲ 국민연금공단 서울북부지역 본부
국민연금공단 기금운용본부는 올해 9월 말까지 기금 운용 수익률이 11.31%로 잠정 집계됐다고 28일 밝혔습니다.
올해 수익금은 138조 7천억 원이고, 1988년 국민연금제도가 도입된 이래 누적된 수익금은 876조 원입니다.
올해 9월 말까지 국민연금 기금 적립금은 1천361조 원으로 지난해 말 대비 148조 4천억 원 증가했습니다.
이번 성과는 국내외 주식시장에서 인공지능과 반도체 관련 종목이 강세를 보이며 전체 수익률을 견인한 결과라고 국민연금은 설명했습니다.
자산군별로 수익률은 국내 주식 47.30%, 해외주식 12.95%, 국내 채권 2.51%, 대체투자 1.46%, 해외채권 0.27%로 각각 나타났습니다.
국내 주식은 새 정부 정책에 대한 기대감과 반도체·기술주 중심의 상승세로 50%에 가까운 수익률을 기록했습니다.
해외주식도 미국 금리 인하 재개 상황에서 AI와 기술주가 두드러진 강세를 보이며 두 자릿수 수익률을 냈습니다.
국내 채권은 상반기 두 차례 기준금리 인하 후 경기회복 흐름 속에 등락하다 플러스 수익률을 기록했습니다.
해외 채권의 경우 경기 둔화 우려로 금리가 하락하면서 채권 가치가 상승해 평가이익이 발생했습니다.
대체투자 수익률은 주로 이자·배당수익과 환율 변동에 따른 외화 환산 이익이 반영된 결과입니다.
(사진=국민연금공단 제공, 연합뉴스)