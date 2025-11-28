누벨바그는 어떻게 탄생했나…링클레이터 감독이 그린 장 뤽 고다르

이미지 확대하기

'비포' 시리즈, '보이후드' 등을 연출한 리처드 링크레이터의 신작 '누벨바그'가 12월 31일(수) 국내 개봉을 확정했다.'누벨바그'는 1959년 파리, 젊은 비평가 장 뤽 고다르가 올해 최악의 영화이자 세기의 데뷔작이 될 '네 멋대로 해라'를 찍는 미친 모험의 시간으로 점프하는 리처드 링클레이터의 시네마 매직.'비포 선라이즈'(1995)부터 '비포 선셋'(2004), '비포 미드나잇'(2013)에 이르기까지 무려 18년에 걸친 로맨스 '비포' 시리즈를 비롯하여 12년 동안 기록된 전무후무한 프로젝트 '보이후드'(2014)로 제64회 베를린국제영화제 은곰상 수상, 제87회 아카데미 작품상, 감독상, 각본상 후보에 오르는 등 전 세계가 사랑하는 감독으로 거듭난 리처드 링클레이터 감독이 '누벨바그'로 관객들을 1959년, 자유와 낭만이 들끓던 프랑스 파리로 관객들을 데려간다."이것은 장 뤽 고다르가 '네 멋대로 해라'를 만드는 이야기를 장 뤽 고다르가 '네 멋대로 해라'를 만든 스타일과 정신으로 들려주는 영화다."라는 리처드 링클레이터 감독의 소개처럼 '누벨바그'는 1959년 제작되고 1960년 개봉해 "현대 영화사를 바꾼 20세기 가장 중요한 영화 중 하나"라는 평을 받는 장 뤽 고다르 감독의 혁명적인 데뷔작 '네 멋대로 해라'의 제작기를 담고 있다.리처드 링클레이터 감독은 "누벨바그가 가르쳐준 건 자유였고, 나의 인생을 완전히 바꿔 놓았다고 믿는다. 장 뤽 고다르는 나의 영화적 아이돌이다. 그는 어떤 룰도 따르지 않고 두려움 없이 규칙을 전복시킨다"라고 누벨바그와 누벨바그 그 자체인 장 뤽 고다르를 향한 무한한 애정을 밝혔다. 그는 "영화를 만들고 싶게 했던 사람들, 만들 수 있다고 믿게 만든 사람들, 만들어야 한다고 설득했던 사람들. 이 영화는 그들에게 보내는 러브레터다."라고 전하며 운명적으로 시작된 '누벨바그'에 대한 궁금증을 증폭시켰다.첫 공개된 런칭 포스터는 '누벨바그'의 주인공이자 현대 영화의 아이콘, 영화사의 아이돌, 젊음의 초상, 시대의 상징 그리고 누벨바그의 거장으로 남은 감독 장 뤽 고다르의 상징과도 같은 이미지가 일러스트로 담겨있어 눈길을 사로잡는다. "우리의 미친 모험을 위해"라는 문구는 "우리는 시대극을 찍는 것도 리메이크를 하는 것도 아니에요. 누벨바그가 탄생하는 순간, 지금을 사는 거죠"라며 제작진조차도 미친 프로젝트라고 여긴 이 작품에 대담하게 도전한 리처드 링클레이터의 야심과 확신을 더해 영화의 완성도는 물론 영화를 사랑하는 모든 이들에게 전해질 뜨거운 메시지까지 기대하게 만든다.함께 공개한 런칭 예고편은 필름 시대의 극장 풍경과 함께 누벨바그의 영화 친구들 트뤼포, 샤브롤, 그리고 장 뤽 고다르가 차례로 등장하며 시네필들의 심장을 뛰게 한다. 장 뤽 고다르를 지켜보는 이들이 "선글라스 쓴 사람이 장 뤽 고다르 진짜 천재 자기 말로는 그래"라고 말하는 모습은 영화를 만드는 것이 최고의 비평이라고 생각한 고다르가 마침내 자신의 첫 영화를 찍게 되면서 펼쳐질 예측 불가한 현장에 대한 호기심을 불러일으킨다.4:3 흑백 셀룰로이드 화면은 누벨바그를 경험한 적 없는 이들에게도 매혹적인 향수를 불러일으키기 충분하고 싱크로율을 자랑하는 배우들의 모습 역시 극장에서 펼쳐질 낭만 최대치의 누벨바그로 당장 점프하고 싶게 만든다.'누벨바그'는 12월 31일(수) 전국 메가박스와 일반 극장에서 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)