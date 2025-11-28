교통안전공단 "자율주행차 사고 증가세…올해 9월까지 47건"

이미지 확대하기

▲ 임시운행 자율주행차 운행모드별 사고 건수

국내 자율주행차 사고 건수가 매년 증가하고 있다는 조사 결과가 나왔습니다.한국교통안전공단과 국토교통부가 오늘(28일) 공개한 자율주행차 사고통계에 따르면 올해 자율주행차 사고는 지난 9월 기준 47건 발생한 것으로 집계됐습니다.지난해 연간 발생 건수(31건)를 상회하는 수준으로 2022년 7건, 2023년 27건에 이어 증가세를 이어갔습니다.사고는 주행속도 시속 30㎞ 이하 저속 구간에서 주로 발생했고 대체로 경미한 인명 피해나 소규모 차량 파손에 그쳤습니다.이번 통계는 자율주행차의 도로 시험 운행을 허용하는 '임시운행허가'를 취득한 차량(총 515대)을 대상으로 했습니다.국내 자율주행차 사고 통계 공개는 이번이 처음으로 내년에는 충돌 이전 차량 거동, 사고 충돌부위별 사고 건수 등을 공개할 계획이라고 공단은 설명했습니다.박선영 공단 자동차안전연구원장은 "이번 사고통계 공개를 시작으로 자율주행차 사고통계 공개지표를 단계적으로 확대해 업계를 지원할 계획"이라고 말했습니다.(사진=국토교통부 자율주행차사고조사위원회 홈페이지 캡처, 연합뉴스)