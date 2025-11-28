"홍콩 화재 걸림돌은 '소방 사다리 높이' 아닌 열기·화염"

▲ 27일(현지시간) 오후 10시 15분쯤 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 단지 '웡 푹 코트'(Wang Fuk Court)에서 잔불과 열기로 인한 회색 연기가 피어오르고 있다.

현재까지 100명 가까운 사망자를 낸 홍콩 아파트 단지 화재 참사에서 진화·구조 작업이 어려움을 겪은 것은 사다리 높이의 한계보다는 열기와 화염 때문이었다고 홍콩 매체가 전문가들을 인용해 전했습니다.홍콩 사우스차이나모닝포스트에 따르면 홍콩 소방장비업체 OHMS의 윌리엄 입 안전감독관은 "소방 사다리의 길이가 (진화 지연의) 결정적인 요인은 아니었다"며 홍콩의 공중 사다리 플랫폼에서 발사되는 물줄기는 보통 약 30층까지 도달 가능하다고 설명했습니다.이번 불이 고층 아파트 7개 동으로 급속히 번진 뒤 하루가 넘도록 진화되지 않자, 소셜미디어 등 온라인 공간에서는 홍콩 소방당국이 보유한 사다리 장비의 높이에 한계가 있는데도, 중국 본토에 추가 지원을 하지 않은 것이 잘못이라는 비판 여론이 일기도 했습니다.그러나 입 안전감독관은 사다리에서 뿌리는 물은 온도를 낮추는 데 도움을 줄 뿐 불을 완전히 끄지는 못한다며 이런 주장을 일축했습니다.신문은 홍콩 소방당국이 보유한 42ｍ와 56ｍ 높이 사다리 장비는 중국 본토의 '100ｍ 도달 장비'에 비해 높이가 낮지만, 중국의 장비 역시 초고층 빌딩의 최상층에는 도달할 수는 없다고도 짚었습니다.홍콩 소방처장을 지낸 앤서니 람 춘만은 사다리 장비의 높이는 도로 구조가 차량 중량을 지탱할 수 있는지 등을 포함한 다양한 요인의 영향을 받는다며 사다리가 더 길다고 반드시 더 나은 것은 아니라고 지적했습니다.일각에선 헬리콥터와 '물 폭탄'이 투입되지 않았다고 의문을 제기했지만, 이 역시 구조에는 크게 도움이 되지 않는다는 게 홍콩 전문가의 설명입니다.개리 아우 가호 홍콩엔지니어학회 화재 분과 대변인은 "가구가 불타고 있는 건물 내부에 물 폭탄을 던지거나 소방관들이 물을 분사하면 화재 통제가 더 어려워진다"고 설명했습니다.그는 아파트 안에서 불길이 계속 번져 온도가 800∼1천 도에 달하는 상황에선 소방관들로선 건물 자체에 물줄기를 직접 분사해 온도를 낮추고 내부 가연성 물질이 모두 타버리기를 기다리는 수밖에 없다고 말했습니다.입 안전감독관은 이번 화재처럼 건물 외부에서 내부로 불이 번진 사례가 드문 편이고, 이 역시 현장 소방관들에게 난관을 더했다고 봤습니다.이미 건조한 날씨에 건물에서 발산되는 고열이 더해지면서 소방차가 화염에 휩싸인 건물 근처에 주차하는 것조차 어려웠기 때문이라고 그는 덧붙였습니다.지난 26일 오후 2시 50분쯤 시작된 홍콩 북부 타이포 구역의 32층 아파트 단지 화재로 지금까지 94명이 숨졌고, 실종자는 2백 명이 넘는 걸로 집계됐습니다.(사진=연합뉴스)