'비서진' 이서진, '친구 딸' 올데프 애니 수발에 방전…"자식 안 낳길 잘했다" 푸념까지

'비서진' 이서진이 '친구 딸' 올데이 프로젝트의 애니 수발에 나선다.



28일 방송될 SBS 금요 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에 혼성 그룹 올데이 프로젝트가 출격한다.



올데이 프로젝트를 'my 스타'로 맞이한 이서진과 김광규. 데뷔와 동시에 가요계를 휩쓴 초대형 신인답게 시작부터 범상치 않은 매니저 인수인계가 진행됐다. 가장 먼저 등장한 조건은 '수평적 관계를 위한 영어 이름 호칭'. 이어 각 멤버별 수발 물품 캐리어까지 더해지며, 그동안 '초간단 수발'을 선보이던 이서진과 김광규를 당황시켰다.



하지만 두 사람은 곧 예상 밖 활약을 펼쳤다. 수많은 관중이 몰린 광고 행사장에서 행사 경험이 풍부한 이서진이 베테랑다운 진행을 선보였고, 유노윤호에게 챌린지 촬영 특훈을 전수받은 김광규가 '프로 챌린지 촬영' 모드가 되어 멤버들의 감탄을 자아냈다.



이어 에너지가 방전된 이서진은 "자식 안 낳기를 잘했다"고 말해 웃음을 유발했다. 앞서 올데이 프로젝트 멤버 애니는 유튜브 '채널 십오야'에 출연해 이서진을 "삼촌"이라고 부르며 "고등학생 때부터 부모님과 이서진은 완전 친한 친구 사이"라고 밝혀 시청자들을 놀라게 했다. 이에 두 사람의 관계도 관심을 모으고 있다.



과연 '삼촌' 이서진이 '친구 딸' 애니의 어떤 수발을 들었기에 극한의 발언까지 하게 됐는지, 그리고 지금껏 알려지지 않았던 애니와 이서진의 비밀스러운 인연과 과거 일화들이 공개될 예정이다.



점차 수발 능력치가 상승되고 있는 매니저 이서진과 김광규의 고생 최고치, 올데이 프로젝트 수발 이야기는 28일 밤 11시 10분 방송될 '비서진'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)