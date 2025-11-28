홍콩 아파트 화재 관련 수사 본격화…부패 조사 착수

▲ 27일(현지시간) 오후 10시 15분쯤 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 단지 '웡 푹 코트'(Wang Fuk Court)에서 잔불과 열기로 인한 회색 연기가 피어오르고 있다.

77년 만에 발생한 홍콩 최악의 화재참사로 꼽히는 '홍콩 웡 푹 코트 아파트 화재'와 관련해 관계 당국도 신속히 수사에 착수했습니다.40년 넘은 노후 공공아파트에서 진행한 보수 공사 과정에서 발생한 화재로 100명에 육박하는 사망자가 발생하면서 다수의 관계자가 책임을 피하기 어려울 것으로 보입니다.사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 홍콩 현지매체와 외신 보도를 종합하면 홍콩 당국은 화재가 난 홍콩 북부 타이포 구역 '웡 푹 코트' 아파트의 보수공사 진행 과정에 대한 부패 조사에 착수했습니다.불이 난 2천 가구 규모의 32층짜리 이 아파트단지는 1983년 준공됐으며 안전상 이유로 규정에 따라 지난해 7월부터 외벽을 포함한 대대적인 보수 공사를 시작했습니다.보수 공사 비용은 3억 3천만 홍콩달러(약 621억 8천만 원)이며, 가구당 분담금은 16만∼18만 홍콩달러(약 3천만∼3천300만 원)로 알려졌습니다.수백 억원 규모의 공사를 진행하면서 법규를 위반해 화재에 취약한 자재를 사용했는지 확인할 것으로 보입니다.당국은 이 과정에서 비용을 남기기 위한 조직적 비리가 있었던 것은 아닌지 들여다볼 것으로 보입니다.해당 공사업체 책임자들이 체포되는 등 강제 수사도 개시됐습니다.홍콩 경찰은 전날 오전 아파트단지 건물 관리회사를 압수수색했으며 아파트 보수공사를 맡은 업체 책임자 3명을 과실치사 혐의로 체포했습니다.업체 이사 2명과 엔지니어링 컨설턴트 1명이 붙잡혀 조사받고 있습니다.이번 화재는 아파트 외벽에 설치된 대나무 비계와 공사용 안전망을 타고 불이 삽시간에 번지면서 피해가 커졌습니다.아파트 8개 동 중 7개 동이 탔으며, 화재 발생 24시간이 지나도 진화가 되지 않을 정도로 불길이 거셌습니다.비계 재료로는 통상 금속이 사용되지만 홍콩에서는 아직도 대나무 비계를 쓰고 있는 곳이 많습니다.당국은 화재·사고에 취약한 대나무 비계를 단계적으로 퇴출한다고 앞서 밝힌 바 있습니다.또한 촘촘한 그물로 된 안전망이 난연성 기준을 충족하지 못했을 것이란 분석이 제기되면서 관련 담당자와 업체들에 대한 수사도 불가피할 전망입니다.아울러 인화성이 강한 스티로폼 자재가 외벽과 창 등을 덮고 있던 것으로 확인되면서 공사업체 측에 화재를 확산시킨 과실이 큰 것으로 당국은 판단하고 있습니다.경찰 관계자는 "회사 책임자들이 중대 과실을 저질렀다고 믿을만한 이유가 있으며 그로 인해 이번 화재가 발생하고 통제 불가능한 수준으로 번져 대규모 사상자가 발생했다고 판단하고 있다"고 말했습니다.이번 화재로 인해 해당 업체가 진행 중이던 툰문에 위치한 민간 주택단지인 '엘레강스 가든'에서 진행 중이던 공사가 중단됐습니다.아파트단지 관리소 측은 이날 안전점검을 실시할 예정이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)