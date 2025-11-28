'빌보드 루키' 나우즈, 미니 팬미팅 개최…"홈런 날리는 활동 되겠다"

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈)가 팬들과 특별한 시간을 보냈다.



나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 지난 27일 서울 강남구 빌보드 코리아 사옥에서 'Billboard Korea Live with NOWZ'를 개최했다. 지난 10월 빌보드 '이달의 K-POP 루키'로 선정된 나우즈가 팬들을 초청해 라이브 무대, 토크 타임을 진행한 이번 미니 팬미팅은 SNS을 통해서도 생중계됐다.



이날 나우즈는 팬덤 데이앤을 위해 새 싱글 타이틀곡 'HomeRUN'과 수록곡 '이름 짓지 않은 세상에' 라이브를 선보였고, 'HomeRUN' 뮤직비디오를 감상하며 대화를 나눴다. 또한 팬들의 질문에 답하는 Q&A 등 다채로운 코너를 통해 팬들과 교감했다.



나우즈는 "빨리 컴백해서 데이앤과 마주 볼 수 있었으면 좋겠다고 생각했는데, 미니 팬미팅에서 만나서 정말 반갑다. 나우즈가 홈런을 날리는 활동이 되도록 하겠다. 이번에도 재미있는 추억 많이 쌓아보자"고 팬들에게 감사 인사를 전했다.



나우즈는 미니 팬미팅에 이어 28일 방송되는 KBS2 '뮤직뱅크'에서 새 싱글 타이틀곡 'HomeRUN'의 음악방송 무대를 최초 공개한 후 MBC '쇼! 음악중심' 등의 무대에 오른다. 이 외에도 각종 웹예능, 라디오 방송 등에 출연해 팬들과 만날 예정이다.



지난 26일 발매된 나우즈의 세 번째 싱글 'Play Ball'은 타이틀곡 'HomeRUN'을 비롯해 'GET BUCK', '이름 짓지 않은 세상에' 등 총 3곡이 수록됐다.



사진 : 큐브엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)