하이브, 홍콩 화재 참사에 성금 5억 원 기부 등…K팝계 온정 동참

지난 26일(현지시간) 홍콩 고층 아파트 단지에서 발생한 화재 참사에 대한 실종자 수색이 사흘째를 맞은 28일 사망자가 94명으로 불어난 가운데 K팝계가 국경을 넘어 온정을 보내고 있다.하이브 뮤직그룹 APAC 6개 레이블(빅히트 뮤직, 빌리프랩, 쏘스뮤직, 플레디스 엔터테인먼트, KOZ 엔터테인먼트, 어도어)은 28일 "홍콩 화재 사고로 안타깝게 희생된 분들께 조의를 표한다"라며 "갑작스러운 비보로 큰 슬픔을 겪고 계신 모든 분들께 마음 깊이 위로를 전한다. 사고 지역의 피해가 조속히 수습되고 회복될 수 있기를 바란다"라며 희망브리지 전국재해구호협회에 5억원(약 266만 홍콩달러)을 기부했다. 성금은 홍콩 비영리단체와 함께 화재 참사 유가족을 지원하는 데 사용된다.유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표는 "화재로 피해를 입은 모든 분들께 깊은 애도와 위로를 전한다"라며 "힘든 시간을 보내고 계신 분들께 조금이나마 도움이 되길 바라며 조속한 피해 복구를 기원한다"라고 말했다.에스파, 라이즈 등 소속 아티스트들의 개별적인 성금 기부 외에도 SM엔터테인먼트는 화재 진화와 구호 활동, 생활물자 지원을 위해 중국홍콩적십자사에 100만 홍콩달러(약 1억 8800만 원)를 기부했다. 또한 소속 아티스트들도 별도로 기부 행렬에 나서며 선한 영향력을 전파했다.YG엔터테인먼트 역시 홍콩 화재 참사에 기부하며 애도를 표했다. YG엔터테인먼트(이하 YG)는 28일 웨이보를 통해 "최근 홍콩에서 발생한 대형 화재로 인명 피해와 주택 피해가 속출하여 깊은 슬픔에 잠겼다. 희생자분들께 깊은 애도를 표하며, 용감하게 나서서 도움을 주신 모든 분들께 깊은 존경을 표한다"며 긴급 구호 및 재난 복구를 위한 성금 100만 홍콩 달러(한화 약 1억 8천만 원)를 기부했다고 밝혔다.한편 지난 26일 오후 2시 52분께 홍콩 북부 타이포(Tai Po) 구역의 32층짜리 주거용 고층 아파트단지에서 불이 났다. 화재가 난 단지는 총 8개 동으로 이뤄져 있고, 2천 가구에 약 4천800여명이 거주하는 것으로 알려졌다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)