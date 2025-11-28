이 대통령, 홍콩 화재 참사 애도 "이웃의 가슴 아픈 소식"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 홍콩 고층 아파트단지 화재 참사와 관련해 "이웃의 가슴 아픈 소식에 깊은 애도와 위로의 마음을 전한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(28일), 자신의 SNS에 "홍콩에서 발생한 대형 아파트 화재로 수많은 인명 피해가 발생했다. 대한민국을 비롯한 전 세계가 깊은 슬픔에 잠겼다"고 적었습니다.그러면서,"희생된 분들의 명복을 빌며 유가족 여러분께 진심 어린 위로를 전한다"며 "신속히 복구와 회복으로 나아갈 수 있길 연대하는 마음으로 응원한다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 또, "현장에서 생명을 구하기 위해 사투를 벌이고 있는 수백 명의 구조대원과 자원봉사자 여러분께도 깊은 경의를 표한다"며 "부상자들의 쾌유와 실종자들의 무사 귀환을 간절히 기원한다"고 적었습니다.이 대통령은 해당 메시지를 홍콩에서 사용하는 중국어(번체)와 영어로도 적었습니다.현지시간 26일, 홍콩 타이포 구역의 고층 아파트 화재로 다수의 인명피해가 발생했습니다.28일 오전까지 100명 가까이 숨진 것으로 파악되고 있으며, 실종자가 여전히 많아 그 수는 더 늘어날 것으로 전망되고 있습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)