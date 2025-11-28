뉴스

이 대통령, 홍콩 화재 참사 애도 "이웃의 가슴 아픈 소식"

강민우 기자
작성 2025.11.28 12:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
이 대통령, 홍콩 화재 참사 애도 "이웃의 가슴 아픈 소식"
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 홍콩 고층 아파트단지 화재 참사와 관련해 "이웃의 가슴 아픈 소식에 깊은 애도와 위로의 마음을 전한다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 오늘(28일), 자신의 SNS에 "홍콩에서 발생한 대형 아파트 화재로 수많은 인명 피해가 발생했다. 대한민국을 비롯한 전 세계가 깊은 슬픔에 잠겼다"고 적었습니다.

그러면서,"희생된 분들의 명복을 빌며 유가족 여러분께 진심 어린 위로를 전한다"며 "신속히 복구와 회복으로 나아갈 수 있길 연대하는 마음으로 응원한다"고 덧붙였습니다.

이 대통령은 또, "현장에서 생명을 구하기 위해 사투를 벌이고 있는 수백 명의 구조대원과 자원봉사자 여러분께도 깊은 경의를 표한다"며 "부상자들의 쾌유와 실종자들의 무사 귀환을 간절히 기원한다"고 적었습니다.

이 대통령은 해당 메시지를 홍콩에서 사용하는 중국어(번체)와 영어로도 적었습니다.

현지시간 26일, 홍콩 타이포 구역의 고층 아파트 화재로 다수의 인명피해가 발생했습니다.

28일 오전까지 100명 가까이 숨진 것으로 파악되고 있으며, 실종자가 여전히 많아 그 수는 더 늘어날 것으로 전망되고 있습니다.

(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 1
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지