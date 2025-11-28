민주 "역시 정치 검찰"…국힘 "기소부터 잘못"

<앵커>



지난 2019년 국회 패스트트랙 충돌 사건으로 벌금형을 선고 받은 국민의힘 전·현직 의원들에 대해서 검찰이 항소를 포기하자, 정치권 공방도 가열되고 있습니다. "역시 정치 검찰이다", "기소부터가 잘못됐다" 여야는 서로 날을 세웠습니다.



이경원 기자입니다.



<기자>



지난 2019년 최악의 '동물 국회'라는 비판을 받았던 국회 패스트트랙 충돌 사건.



당시 원내대표였던 나경원 의원과 송언석 원내대표를 포함해, 전현직 국민의힘 의원 모두가 벌금형을 선고받았습니다.



[나경원/국민의힘 의원 (지난 20일) : 무죄 선고가 나오지 않은 것에 대해서 아쉽게 생각합니다. 그러나 법원은 명백하게 우리의 정치적인 저항, 항거에 대한 명분을 인정했습니다.]



검찰 구형량에 미치지 못하면서 항소 가능성이 점쳐졌지만, 항소 기한 마지막 날인 어제 검찰은 항소 포기했습니다.



정치권에서는 날 선 공방이 이어졌습니다.



전현희 민주당 최고위원은 오늘(28일) SBS 라디오에 출연, 공익을 위해서도 반드시 일벌백계해야 하는 사안인데, 검찰이 자신의 책임을 망각했다, 스스로 정치 검찰임을 입증한 거라며 목소리를 높였습니다.



박주민 민주당 의원도 한 라디오 방송에서, 검찰이 징역형을 구형하고 벌금형이 선고됐는데도 항소를 포기한 것은 규정에 맞지 않다고 주장했습니다.



반면, 주진우 국민의힘 의원은 자신의 SNS에서 패스트트랙 사건은 민주당 3대 악법을 막기 위한 투쟁이었다며, 검찰의 항소 포기는 당연한 결과라고 반박했습니다.



나경원 의원은 패스트트랙 사건은 애초 기소되지 않았어야 할 사건이라며 국민이 평가할 것이고 다시 판단을 받겠다며 항소장을 제출했습니다.



대장동 항소 포기에 이어 패스트트랙 항소 포기까지 이어지면서 정치권에서는 한동안 검찰에 대한 공방이 계속될 전망입니다.



