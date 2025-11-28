최형두 "누리호 4차 발사 성공, 우주항공 산업의 승리"

▲ 국민의힘 최형두 의원

최형두 국회 과학기술정보방송통신위원회 국민의힘 간사는 오늘(28일), 국민의힘 원내대책회의에서 누리호 4차 발사 성공을 평가하고 '누리호 헤리티지 사업' 연장 필요성을 강조했습니다.최 의원은 "온 국민을 감동시킨 누리호 4차 발사 성공은 민간 주도로 국산 우주발사체를 완성한 수십 수백 개 관련 기업이 함께 이뤄낸 성과"라며 "이번 성공은 지난 정부의 '우주항공 3각편대' 정책의 결실이기도 하다"고 평가했습니다.최 의원은 "대한민국 우주항공청 출범 이후 첫 발사에서 완벽한 결과를 냈다"며 "우주항공청은 지난 21대 국회에서 우리 당이 주도해 설립할 수 있었다"고 말했습니다.최 의원은 이어 "4차 발사 성공 이후 두 차례 발사가 더 계획되어 있지만, 6차 발사와 2027년 이후에는 우주산업 '일감 절벽'이 예고되고 있다"며 "2026년 누리호 고도화 사업 예산에 50억 원을 증액해 7차 발사까지 이어갈 수 있도록 추진하고 있다"고 밝혔습니다.최 의원은 또 "2031년까지 누리호가 지속적으로 발사될 수 있도록 '누리호 헤리티지 사업'을 반드시 연장해야 한다"며 "우주 5대 강국 도약, 2032년 달 착륙 등 대한민국의 위대한 꿈에는 반드시 예산이 뒷받침돼야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)