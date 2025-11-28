'캄보디아 범죄단지' 한국인 대학생 살해 주범, 프놈펜서 체포

▲ 한국인 대학생 시신 안치된 캄보디아 불교 사원

지난 8월 캄보디아 범죄 단지에서 발생한 한국인 대학생 고문·살해 사건의 주범인 중국동포(이른바 '조선족')가 현지 경찰에 붙잡혔습니다.외교가에 따르면 캄보디아 수사 당국은 현지시간 27일 수도 프놈펜에서 살인 등 혐의를 받는 중국동포 리모 씨를 체포했습니다.그는 새벽 시간에 프놈펜에 있는 식당에서 다른 이들과 식사하다가 검거된 것으로 전해졌습니다.외교가 관계자는 "어제 (현지 수사당국이) 체포했다"면서도 "수사가 진행 중이어서 구체적 내용은 밝힐 수 없다"고 말했습니다.주캄보디아 한국대사관도 현지 수사당국으로부터 주범을 체포했다는 사실을 통보받았으며 리 씨를 국내로 송환할 수 있는지도 검토할 예정입니다.리 씨는 지난 8월 캄보디아 깜폿주 보코산 인근에서 20대 한국인 대학생 박 모 씨를 고문하고 살해한 혐의를 받고 있습니다.앞서 박 씨는 지난 7월 17일 가족에게 "현지 박람회에 다녀오겠다"고 말한 뒤 캄보디아로 출국했고, 범죄 단지인 이른바 '웬치'에 감금돼 고문당했습니다.이어 한 달도 안 된 지난달 8일 보코산 일대에 주차된 차량 안에서 살해된 채 발견됐습니다.박 씨를 살해한 혐의(살인과 사기) 등을 받는 30∼40대 중국인 3명은 지난달 캄보디아 법원에 구속 기소됐습니다.박 씨 시신은 지난달 20일 프놈펜에 있는 불교 사원에서 부검 후 화장됐고, 그의 유해는 사건 발생 70여 일 만에 유족 품으로 돌아갔습니다.(사진=연합뉴스)