작년 노인 건보 진료비 50조원 돌파…고령화에 5년간 39% 증가

▲ 병원 대기실의 노인들

▲ 연도별 65세 이상 노인 진료비 현황

지난해 65세 이상 노인 건강보험 진료비가 50조 원을 돌파하면서 전체의 45%를 차지하는 것으로 집계됐습니다.고령화가 가속하면서 노인 건보 진료비는 최근 5년간 1.4배로 불었습니다.국민건강보험공단과 건강보험심사평가원이 공동 발간한 '2024년 건강보험 통계 연보'에 따르면 지난해 건강보험 진료비는 116조 2천375억 원으로 2023년 대비 4.9% 증가했습니다.진료비는 건강보험이 의료기관에 지불한 진료비와 환자가 의료기관에 지불한 본인부담금을 합한 것으로, 건강보험 적용을 받지 못하는 비급여 진료비는 포함되지 않습니다.지난해 65세 이상 노인 971만 명의 진료비는 52조 1천935억 원으로 2023년 대비 6.7% 증가했습니다.2020년 37조 6천135억 원과 비교하면 최근 5년간 38.8% 늘었습니다.전체 건강보험 적용 인구의 18.9%를 차지하는 노인이 전체 진료비의 44.9%를 차지하는 셈입니다.노인 1인당 연평균 진료비는 550만 8천 원으로, 전체 1인당 연평균 진료비 226만 1천 원을 크게 웃돌았습니다.지난해 보험료 부과액은 84조 1천248억 원으로 전년 대비 2.5% 증가했습니다.직장보험료가 74조 6천196억 원, 지역보험료가 9조 5천52억 원입니다.가구당 월평균 보험료는 13만 4천124원입니다.직장 보험은 15만 9천184원, 지역 보험은 8만 2천186원입니다.(사진=국민건강보험공단 제공, 연합뉴스)