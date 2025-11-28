"임신·폐경 등 여성 심혈관계 위험 인자, 성인 14%만 인식"

▲ 심장 질환

▲ 국립보건연구원 일반인 대상 심혈관계 질환 성차 인지도 조사

심혈관 질환은 성별 위험 요인과 관리 방법이 다르지만, 우리나라 국민들은 이 같은 성별 차이에 대한 인식이 낮은 것으로 나타났습니다.질병관리청 국립보건연구원은 연구원의 지원으로 박성미 고려대학교 안암병원 교수팀이 수행한 '성(性)차 기반 심혈관계 질환 진단·치료기술 개선 및 임상현장 적용' 연구 과제 결과를 28일 공개했습니다.연구원에 따르면 심혈관계 질환은 그 원인이나 증상, 치료에서 뚜렷한 성별 차이가 존재합니다.여성의 경우 임신과 폐경 등 특수한 생리적 변화와 함께 심혈관 위험 요인이 증가하며, 다낭성 난소증후군이나 자가면역질환 등 특이 인자도 영향을 줍니다.남성은 대사증후군, 중성지방 상승이 두드러지는 요인입니다.그러나 연구진이 지난 7월 전국의 성인 2천3명을 대상으로 심혈관 질환에 대한 인지도를 조사한 결과, '성별 차이가 심혈관 질환 관리에 영향을 줄 수 있다'는 사실에 '그렇지 않다'(47.3%)고 답한 비율이 '그렇다'(39.7%)는 비율보다 높은 것으로 나타났습니다.'모른다'는 13.0%였습니다.또한 '여성은 남성과 달리 심혈관계 위험 인자가 있다'는 사실을 13.7%만이 인지하고 있었으며 모른다는 비율이 56.9%였습니다.이 같은 응답 비율은 성별로 큰 차이가 없어 여성들도 이를 자각하지 못하는 것으로 나타났습니다.폐경 이후 여성의 심혈관 질환 위험이 증가한다는 사실은 응답자의 22.4%가 알고 있다고 답했고 '모른다'는 42.2%였습니다.심혈관 질환의 증상이 성별로 다른 경우가 있다는 사실에 대해서는 10.3%만이 인지하고 있었으며 '모른다'는 응답이 56.2%를 차지했습니다.박성미 교수는 "응답자들은 심혈관 질환의 남녀 위험 요인 차이나 여성에게만 특이하게 나타나는 증상을 잘 알지 못하는 것으로 분석됐다"며 "성차 의료의 중요성이 커지는 가운데 인식 개선이 필요할 것으로 보인다"고 강조했습니다.임승관 질병관리청장은 "조사 결과를 바탕으로 성차 기반 연구를 강화하고 인식 개선에 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=국립보건연구원·게티이미지뱅크 제공, 연합뉴스)