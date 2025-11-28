뉴스

이병헌, 美 'Astra Film Awards' 남우주연상 후보…클루니·디카프리오와 나란히

SBS 뉴스
작성 2025.11.28 10:48 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
이병헌
배우 이병헌이 Hollywood Creative Alliance가 주관하는 '2025 Astra Film Awards'에서 영화 '어쩔수가없다'로 Best Actor in a Motion Picture(코미디·뮤지컬 부문 남우주연상) 후보에 올랐다.

이번 부문에는 브렌던 프레이저(Rental Family), 조지 클루니(Jay Kelly), 제시 플레몬스(Bugonia), 레오나르도 디카프리오(One Battle After Another), 티모시 샬라메(Marty Supreme) 등 세계적인 배우들이 대거 포진해 치열한 경쟁을 예고한다.

이병헌의 남우주연상 후보 지명 외에도 '어쩔수가없다'는 작품상, 국제장편, 각색상 등 총 4개 부문에 노미네이트되며 국제 무대에서 작품성과 완성도를 인정받았다.

앞서 이병헌은 토론토국제영화제에서 특별공로상 수상을 시작으로, 미국 뉴포트비치영화제 '아티스트 오브 디스팅션' 수상, 제35회 고담 어워즈 주연상 후보 등 북미 시상 시즌에서 존재감을 확고히 하며 한국 배우와 한국 영화의 위상을 높이고 있다.

여기에 더해 지난 20일 막을 내린 '11회 아시안 월드 필름 페스티벌(AWFF)'에서 탁월한 성취를 이룬 영화인에게 수여되는 '영화인 최우수 업적상(Snow Leopard Award for Outstanding Cinematic Achievement)'을 수상하며 글로벌 수상 릴레이를 이어가고 있다.

'어쩔수가없다'는 제98회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화 부문에 한국 대표 출품작으로 선정돼 아카데미 레이스에 참전 중이다. '만수' 역으로 열연한 이병헌이 아카데미 연기상 최종 후보에 오를 수 있을지도 관심이 모아진다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지