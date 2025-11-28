'반도체 기저효과' 10월 생산 2.5% 급감…5년 8개월 만에 최대 감소

▲ 반도체

▲ 이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관이 2025년 9월 및 3분기 산업활동동향에 관해 설명하고 있다.

산업생산 지표가 한 달 만에 감소세로 돌아섰습니다.소매판매 지표는 석 달 만에 '플러스'를 기록했습니다.전반적으로 전월 대비 지표의 기저효과가 강하게 작용한 모습입니다.국가데이터처가 오늘(28일) 발표한 '10월 산업활동동향'에 따르면, 지난달 전산업생산 지수(계절조정)는 112.9(2020년=100)로 전달보다 2.5% 감소했습니다.지난 2020년 2월(-2.9%) 이후로 5년 8개월 만의 최대 감소폭입니다.산업생산은 지난 4∼5월 마이너스에서 6∼7월에는 플러스로 돌아섰습니다.8월 0.3% 감소했다가 9월에는 1.3% 증가하면서 한 달 주기로 등락을 거듭하는 흐름입니다.광공업 생산은 4.0% 감소했습니다.반도체 생산이 26.5% 급감하면서 지난 1982년 10월(-33.3%) 이후로 43년 만에 최대폭 감소한 탓입니다.최근 인공지능(AI) 훈풍으로 글로벌 반도체 수요가 늘어나는 추세와는 별개로 9월 생산이 20% 안팎 급증한 데 따른 기저효과가 크게 반영된 것으로 보입니다.이두원 경제동향통계심의관은 "반도체 호황으로 생산이 많이 늘어나는 상황에서 기저효과도 역대 최고 수준으로 작용한 것 같다"고 설명했습니다.전달에 10%대 급반등했던 건설업 생산 역시 20.9% 감소로 돌아섰습니다.소비 동향을 보여주는 소매판매액 지수는 전달보다 3.5% 증가하면서 석 달 만에 플러스로 돌아섰습니다.투자지표는 부진했습니다.설비투자는 기계류 및 운송장비 투자가 줄면서 전월 대비 14.1% 감소했습니다.건설기성(불변)도 20.9% 줄면서 1997년 7월 통계작성 이후로 최대 감소폭을 나타냈습니다.(사진=연합뉴스)