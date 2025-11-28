[자막뉴스] 총격범은 CIA가 키운 아프간 대테러부대 '처형단'

미국 백악관 근처에서 주방위군 군인들을 공격한 아프가니스탄 국적 남성은 과거 미군과 협력해 탈레반과 싸운 아프간 군인 출신인 것으로 드러났습니다.



제닌 피로 워싱턴DC 검사장은 관계기관 합동 브리핑에서 총격 용의자는 아프가니스탄 국적 남성 라칸왈이라고 밝혔습니다.



라칸왈은 미 중앙정보국, CIA가 아프간인들로 조직하고 훈련시킨 대테러 부대 '제로부대' 출신으로, 제로 부대는 아프간에서 미국의 '테러와의 전쟁'을 도와 탈레반 등 테러리스트로 의심되는 사람들을 습격해 체포 살해하는 전투 임무를 수행했습니다.



하지만 이 과정에서 각종 잔혹 행위를 저지르는 등 악명이 높아 언론인과 인권단체들은 그들을 "처형단"이라 불렀습니다.



국제 인권단체 휴먼라이츠워치는 2019년 보고서에서 제로 부대가 "적법 절차 없는 처형, 강제 실종, 무차별 공습, 의료시설 공격과 기타 국제인도주의법 위반"에 책임이 있다고 기록했습니다.



하지만 CIA는 이 '제로 부대'의 잔혹 행위를 부인하며 탈레반의 선전이라고 주장해왔습니다.



라칸왈의 구체적인 복무 내용이 알려지지 않았지만, 그는 아프간 남부 칸다하르에서 활동한 거로 전해졌습니다.



뉴욕타임스는 라칸왈의 어릴 적 친구 인터뷰를 통해 라칸왈이 정신건강 문제로 고통받고 있었고 제로 부대가 일으킨 인명 피해 때문에 불안한 상태였다고 보도했습니다.



라칸왈은 CIA에 협력한 전력 덕분에 미군이 2021년 아프간에서 철수할 때 같이 빠져나올 수 있었는데, 그는 바이든 행정부가 2021년에 미국으로 데려온 아프간 난민 7만6천명 중 한명이었던 거로 전해졌습니다.



트럼프 행정부는 바이든 행정부가 라칸왈 같은 아프간 협력자 수만명을 미국으로 데려오면서 신원을 제대로 검증하지 않아 이번 사건이 일어났다고 주장하고 있습니다.



