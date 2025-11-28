뉴스

김우빈X신민아, 손수 만든 청첩장 공개…"결혼식에 초대합니다"

SBS 뉴스
작성 2025.11.28 09:41 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김우빈

10년 연애의 결실을 맺는 김우빈, 신민아 부부가 직접 만든 청첩장으로 하객을 초대했다.

지난 27일 신민아의 헤어 스타일링을 15년 이상 담당하고 있는 한 관계자는 SNS에 두 사람의 청첩장 이미지를 올렸다.

공개된 청첩장은 "김우빈, 신민아의 결혼식에 초대합니다. 함께해 주세요"라는 손 글씨와 함께 직접 그린 듯한 그림 이미지로 시선을 사로잡았다. 하단에는 그림 신민아, 글 김우빈이라고 쓰여있었다. 김우빈이 손 글씨를 쓰고, 신민아가 손 그림으로 만든 청첩장임을 알 수 있었다.
신민아 김우빈
두 사람이 직접 제작에 참여한 청첩장을 받은 스타일리스트는 "사랑스러운 센스쟁이들, 너무 축하해"라는 글로 축하 메시지를 전했다.

김우빈과 신민아는 2014년 2월 한 의류브랜드 광고 촬영장에서 만나 연인 사이로 발전했다. 그해 7월 연애 사실을 인정하며 연예계 공식 커플로 거듭났다. 2017년 김우빈이 비인두암 투병할 당시 신민아는 연인의 곁을 지키며 간호에 집중하기도 했다.

약 10년의 연애를 이어온 두 사람은 오는 12월 20일 신라호텔에서 화촉을 밝힌다. 결혼식은 가까운 지인만 초청해 비공개로 진행된다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지