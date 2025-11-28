김우빈X신민아, 손수 만든 청첩장 공개…"결혼식에 초대합니다"

이미지 확대하기

10년 연애의 결실을 맺는 김우빈, 신민아 부부가 직접 만든 청첩장으로 하객을 초대했다.지난 27일 신민아의 헤어 스타일링을 15년 이상 담당하고 있는 한 관계자는 SNS에 두 사람의 청첩장 이미지를 올렸다.공개된 청첩장은 "김우빈, 신민아의 결혼식에 초대합니다. 함께해 주세요"라는 손 글씨와 함께 직접 그린 듯한 그림 이미지로 시선을 사로잡았다. 하단에는 그림 신민아, 글 김우빈이라고 쓰여있었다. 김우빈이 손 글씨를 쓰고, 신민아가 손 그림으로 만든 청첩장임을 알 수 있었다.두 사람이 직접 제작에 참여한 청첩장을 받은 스타일리스트는 "사랑스러운 센스쟁이들, 너무 축하해"라는 글로 축하 메시지를 전했다.김우빈과 신민아는 2014년 2월 한 의류브랜드 광고 촬영장에서 만나 연인 사이로 발전했다. 그해 7월 연애 사실을 인정하며 연예계 공식 커플로 거듭났다. 2017년 김우빈이 비인두암 투병할 당시 신민아는 연인의 곁을 지키며 간호에 집중하기도 했다.약 10년의 연애를 이어온 두 사람은 오는 12월 20일 신라호텔에서 화촉을 밝힌다. 결혼식은 가까운 지인만 초청해 비공개로 진행된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)