[단독] '캄보디아 한국 대학생 납치·살인' 주범 리광호 현지서 체포

▲ 캄보디아 사태, 범죄단지

지난 8월 캄보디아에서 발생한 '한국인 대학생 납치·살해 사건'의 주범 리광호가 캄보디아 현지에서 체포됐습니다.SBS 취재에 따르면 현지 시각으로 어제(27일) 새벽 2시쯤 캄보디아 프놈펜의 한 식당에서 캄보디아 수사 당국이 리광호를 체포한 것으로 확인됐습니다.당시 리광호는 식당에서 다른 한국인들과 식사를 하고 있다가 검거된 것으로 알려졌습니다.앞서 지난 7월 17일 한국 대학생 A 씨는 가족에게 "박람회에 다녀오겠다"고 한 후 출국했고, 8월 8일 캄보디아 남부 캄포주 보코산 윈치 범죄 단지 인근 트럭 짐칸에서 숨진 채 발견됐습니다.A 씨를 살해한 혐의를 받는 중국인 3명은 지난달 10일 캄보디아에서 구속 기소됐으나, 주범으로 지목된 중국인 조선족 리광호 등은 수사망을 피해 도주했습니다.캄보디아 수사 당국은 현지에 구금된 리광호를 상대로 범행 경위 등 기초적인 사실 관계를 파악 중인 것으로 전해졌습니다.앞서 한국과 캄보디아 당국은 양측 합의에 따라 지난 10일 캄보디아 내 한국인 관련 범죄 사건을 전담하는 '코리안 전담반'을 출범시켰습니다.