장경태 '성추행 혐의' 피소…"무고, 강력 대응"

<앵커>



더불어민주당 장경태 의원에게 성추행을 당했다는 주장이 담긴 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 장 의원은 법적 조치를 포함해 강력히 대응하겠다며 해당 의혹을 전면 부인하고 있는데, 당 지도부는 윤리감찰단에 진상조사를 지시했습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



더불어민주당 장경태 의원으로부터 성추행을 당했다는 내용의 고소장이 지난 25일 서울 영등포경찰서에 접수됐습니다.



고소장에는 지난해 말 서울 모처에서 있었던 한 저녁 모임에서 장 의원이 자신에게 부적절한 행동을 했다는 취지의 내용이 담겨 있는 것으로 알려졌습니다.



서울경찰청은 그제(26일) 영등포경찰서로부터 사건을 넘겨받아 사실관계 확인에 나서는 등 수사에 착수했습니다.



경찰은 조만간 고소인 조사를 진행할 것으로 알려졌습니다.



장 의원은 의혹을 전면 부인했습니다.



장 의원은 SNS에 "전혀 사실이 아닌 허위 무고와 관련 음해에 대해 법적 조치를 포함해 강력 대응하겠다"고 밝혔습니다.



국회에서 만난 취재진에게는 "당시 보좌진들의 회식 자리에 잠시 참석했는데 한 참석자의 남자친구라는 사람이 와서 행패를 부려 바로 자리에서 일어났다"고 주장했습니다.



[장경태/민주당 의원 : 전혀 사실무근이고요. 내용을 전혀 몰라서 조사를 받으라고 한 사실도 없고 고소한 것도 기사로 봤기 때문에 아는 게 없습니다. (추행 자체는 없었다는 것이죠?) 없었습니다.]



민주당 정청래 대표는 성추행 의혹 보도가 이어지자 윤리감찰단에 진상조사를 지시했습니다.



해당 조사에는 장 의원에 대한 직접 조사도 포함된다고 민주당은 밝혔습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 남 일)