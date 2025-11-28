넷마블 611만 명 정보 유출…"삭제된 휴면 ID도 대량 포함"

▲ 넷마블

넷마블 PC 게임 포털사이트에서 해킹으로 유출된 고객 및 임직원 정보가 총 611만 명분에 달하는 것으로 나타났습니다.넷마블은 27일 정보유출 건에 대한 자체 조사 결과를 공개하고 이같이 밝혔습니다.넷마블에 따르면 현재까지 바둑·장기 등 PC 게임 포털 사이트에서 유출된 회원 정보는 휴면계정을 포함해 총 611만 명으로 집계됐습니다.유출된 정보는 이름과 생년월일, 암호화된 비밀번호 등으로 주민등록번호 등과 같은 고유식별정보나 민감정보 유출은 없는 것으로 확인됐습니다.또한 이름과 생년월일 등의 개인정보가 이미 삭제돼 개인을 식별할 수 있는 정보는 아니지만, 휴면 처리된 채로 남아 있던 ID와 암호화된 비밀번호 3천100만여 개도 유출된 것으로 파악됐습니다.해당 ID들은 PC 포털 사이트에서 회원 1인당 5개까지 중복하여 생성된 것으로 보인다고 넷마블은 밝혔습니다.또 2015년 이전 PC방 가맹점 약 6만 6천여 곳의 사업주 이름, ID·이메일 정보를 비롯해 전현직 임직원의 이름, 생년월일, 회사 이메일주소 등이 약 1만 7천여 건 유출된 것으로 잠정 집계됐습니다.넷마블은 고객 혼선을 최소화하고 정보공개 투명성을 확보하고자 구체적인 침해 규모를 공개했다고 밝혔습니다.넷마블 관계자는 "이번 해킹 사건으로 인해 개인정보가 유출된 점에 대해 진심으로 사과드린다"며 "고객분들께 실질적인 피해가 가지 않도록 최선의 노력을 다하고 있으며, 관계기관의 조사에도 최대한 성실히 임할 것을 약속드린다. 아울러 시스템 전반에 대해 확대 점검을 진행하고, 재발 방지 대책 수립에 만전을 기하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)