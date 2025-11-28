"차로 대륙 횡단해 범행"…아프간 이민심사 중단

<앵커>



미국 백악관 앞에서 주방위군을 공격한 총격범이 차를 몰고 서부에서 동부까지 미 대륙을 횡단한 것으로 조사됐습니다. 총격범이 아프가니스탄 출신으로 확인되면서 미 정부는 아프간 국민과 관련한 이민 심사를 중단했습니다.



워싱턴 김용태 특파원의 보도입니다.



<기자>



미국 백악관 앞에서 총격을 받은 웨스트버지니아 주 방위군 사라 벡스트롬과 앤드루 울프는 여전히 위중한 상태입니다.



[제닌 피로/미 워싱턴DC 검사장 : 주 방위군들은 위중한 상탭니다. 수술을 받았습니다. 최상의 치료를 받으며 회복되기를 기원합니다.]



미 사법당국은 합동 브리핑에서 아프가니스탄 국적의 총격범 29살 라마눌라 라칸왈의 신원을 공개했습니다.



라칸왈은 6발을 쏠 수 있는 권총을 사용했으며, 현장에서 총을 맞고 체포됐지만 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.



동부 워싱턴DC 반대편인 서부 워싱턴주에서 부인과 5명의 자녀와 살고 있었는데, 차로 대륙을 횡단한 것으로 파악됐습니다.



[뮤리엘 바우저/미 워싱턴DC 시장 : 누군가 차로 전국을 가로질러 워싱턴DC로 와서 미국을 공격했습니다. 법이 허용하는 최대한의 처벌을 받게 될 것입니다.]



라칸왈은 아프가니스탄에서 미국에 협력한 이력으로 바이든 정부 때인 2021년 미국에 들어왔습니다.



[캐시 파텔/미 연방수사국(FBI) 국장 : 해당 인물이 아프가니스탄에서 동맹군과 관계를 맺었던 사실이 확인됐습니다. 현재 철저히 조사하고 있습니다.]



트럼프 대통령은 테러행위라고 비난하면서 혹독한 대가를 치르게 하겠다고 경고했습니다.



또 바이든 정부 때 아프간에서 입국한 사람들을 재점검해야 한다고 강조했는데, 미 이민국은 아프간 국적자 관련 모든 이민 심사를 중단한다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김진원)