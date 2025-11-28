1. 홍콩 최악의 화재 참사…83명 사망·270여 명 실종



홍콩에서 발생한 고층 아파트 단지 화재로 지금까지 83명이 숨졌고 270명 넘게 실종 상태입니다. 실종자 대부분이 아직 불이 난 아파트 안에 갇혀 있는 것으로 보여서 최악의 화재 참사로 기록될 것으로 보입니다.



2. 추경호 체포동의안 통과…다음 주 영장심사



국민의힘 추경호 의원에 대한 체포동의안이 국회 본회의를 통과했습니다. 추 의원은 12·3 비상계엄 해제를 위한 국회 표결을 방해한 혐의로 구속영장이 청구된 상태인데, 구속 여부는 다음 주에 결정될 전망입니다.



3 "윤, 본인 수사 우려에 호주 보내"…6명 기소



채상병 특검팀이 이종섭 전 국방부 장관의 호주 도피 의혹과 관련해서 윤석열 전 대통령 등 6명을 재판에 넘겼습니다. 특검팀은 당시 윤 전 대통령이 윗선인 자신까지 수사를 받게 될 걸 우려해서 이 전 장관을 해외로 도피시키려 했다고 결론 내렸습니다.



4. 실종 44일 만에 주검으로…전 연인 영장 신청



충북 청주에서 퇴근길에 실종된 50대 여성이 행방불명된 지 44일 만에 끝내 주검으로 발견됐습니다. 경찰은 긴급체포한 전 연인에 대해 살인혐의로 구속영장을 신청했습니다.