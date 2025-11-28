하메네이 "이란은 미국과 협력 추구하지 않아"

▲ TV 연설 중인 아야톨라 하메네이

아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자는 27일(현지시간) 미국에 대해 "이란이 협력이나 관계를 추구하는 정부가 아니다"라고 밝혔습니다.아야톨라 하메네이 공식 웹사이트에 따르면 그는 이날 TV 연설에서 가자지구 전쟁과 관련해 "미국은 이 사안에서 시온주의자(이스라엘) 점령 정권을 편들며 큰 불명예를 안게 됐다"며 이같이 말했습니다.아야톨라 하메네이는 "어떤 지역에서든 미국의 간섭은 전쟁이나 집단학살, 파괴, 강제이주로 이어진다"고 비난했습니다.또 지난 6월 이스라엘과 미국이 이란의 포르도, 나탄즈, 이스파한 등 핵시설을 잇따라 공습하며 '12일 전쟁'이 벌어졌던 것을 두고 "그들은 이곳에 와서 악행을 저질렀지만 패배하고 빈손으로 돌아갔다"고 주장했습니다.이란은 최근 핵협상 재개 가능성을 열어두면서도 우라늄 농축 권리만큼은 포기하지 않겠다고 못 박는 등 미국에 끌려가지 않겠다는 의지를 피력하고 있습니다.알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 전날 "우리는 인위적인 협상이 아닌 진정한 협상을 수용할 수 있다"면서도 "어떤 협상의 결과도 미리 정해져서는 안 될 것"이라고 밝혔습니다.압바스 아락치 이란 외무장관은 지난 19일 자국 핵 문제가 "국가적 자부심과 명예의 문제가 됐다"며 "우리는 핵 농축도를 0%로 낮추는 어떤 합의도 배신으로 간주할 것"이라고 말했습니다.(사진=하메네이 공식 웹사이트 제공, 연합뉴스)