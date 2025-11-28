홍콩 77년 만에 최악 화재 참사…75명 사망·76명 부상

▲ 홍콩 아파트단지 화재

홍콩에서 지난 26일(현지시간) 발생한 고층 아파트단지 화재 참사로 최소 75명이 숨지고 76명이 다쳤습니다.실종자와 중상자가 많아 인명피해는 더 커질 것으로 보입니다.26일 오후 2시 51분쯤 홍콩 북부 타이포 구역의 32층(로비층+31층)짜리 주거용 고층 아파트단지인 '웡 푹 코트'(Wang Fuk Court)에서 불이 났다는 신고가 들어왔습니다.화재가 난 아파트 단지는 모두 8개 동으로 이 가운데 7개 동에 불이 났습니다.4개 동에서는 약 10시간 만에 불길이 대부분 잡혔으나 나머지 3개 동은 24시간 이상 지난 27일 저녁에야 진화 단계에 접어들었습니다.홍콩 행정수반인 존 리 행정장관은 화재 발생 약 27시간 만에 언론 브리핑에서 "불이 난 7개동 건물의 불길이 전부 통제됐다"고 말했습니다.이번 화재는 최소 135명의 사상자를 내며 홍콩이 1997년 영국에서 중국으로 반환된 이후 최악이자, 1948년 176명의 사망자를 낸 홍콩 창고 화재 이후 77년 만에 가장 큰 인명피해를 낸 참사가 됐습니다.홍콩 소방당국인 소방처는 27일 오후 10시 40분 현재 사망자는 75명이라고 밝혔습니다.이 가운데 소방관 1명과 인도네시아인 가사도우미도 2명이 포함된 것으로 알려졌습니다.사망자는 27일 오전까지 44명으로 파악됐다가 오후에는 55명, 저녁에는 75명으로 늘어났습니다.실종자 수가 많고 부상자 중에 중상이 적지 않아 사망자 수는 더 늘어날 것으로 보입니다.부상자는 소방관 11명을 포함해 모두 76명으로 잠정 집계됐습니다.리 장관은 이날 새벽 주민 279명이 행방불명이라고 밝혔습니다.이후 소방처는 구조 요청 341건 가운데 50건은 아직 대응하지 못했다고 말했으나 구체적인 실종자 수는 언급하지 않았습니다.홍콩 당국은 관광버스를 투입해 주민들을 대피시켰습니다.현재 주민 약 900명이 인근 학교 등 임시 대피소 8곳에 머물고 있습니다.소방처는 화재 직후 최고 등급인 5급으로 경보 단계를 격상하고 소방차량 304대와 구급차 98대, 인력 1천250여 명을 동원해 화재 진압과 수색·구조작업을 진행했습니다.홍콩 반환 이후 5급 경보는 4명이 사망하고 55명이 다친 2008년 몽콕 나이트클럽 화재 이후 처음입니다.진화 작업을 위해 주변 고속도로가 폐쇄됐고, 타이포 지역 5개 학교는 휴교했습니다.다음 달 7일로 다가온 홍콩 입법회(의회) 선거 관련 유세 활동도 전면 중단됐습니다.리 장관은 선거 연기도 검토하겠다고 밝혔습니다.