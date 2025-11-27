여자부 도로공사 10연승…남자부 신영철 감독 300승

▲ 공격하는 김세인

한국도로공사가 10연승 신바람을 내며 선두 질주를 이어갔습니다.한국도로공사는 오늘(27일) 경북 김천체육관에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 여자부 홈 경기에서 페퍼저축은행을 세트 스코어 3대 0(25-19 25-21 25-23)으로 눌렀습니다.이번 시즌 첫 경기 10월 21일 페퍼저축은행전에서 3대 2로 패했던 한국도로공사는 이후 10경기에서 내리 승리했습니다.1라운드에서 유일한 패배를 안긴 페퍼저축은행에 2라운드에서 설욕하며 한국도로공사는 '전구단 상대 승리'도 완성했습니다.한국도로공사가 10연승 이상을 거둔 건, 12연승을 달성한 2021-2022시즌 이후 4시즌 만입니다.연속해서 3경기 더 승리하면 한국도로공사 구단 최다 연승 기록이 바뀝니다.기분 좋은 승리를 이어간 한국도로공사는 승점 28(10승 1패)로, 2위 현대건설(승점 17·5승 5패)과 격차를 승점 11점으로 벌렸습니다.악재를 극복한 승리였습니다.한국도로공사 아시아쿼터 타나차 쑥솟(등록명 타나차)은 1세트 4대 2에서 발목을 다쳐 코트를 떠났습니다.하지만, 타나차를 대신해 들어온 김세인이 공수에서 맹활약했습니다.김세인은 13점을 올리며, 레티치아 모마 바소코(22점·등록명 모마) 다음으로 많은 득점을 했습니다.신인 미들블로커 이지윤은 10점을 올렸고, 강소휘도 9점을 보탰습니다.승부처는 2세트였습니다.19대 14로 끌려가던 한국도로공사는 강소휘가 연속해서 오픈 공격을 성공하고 블로킹 득점까지 해 추격을 시작했습니다.모마의 후위 공격에 이어 강소휘가 상대 아시아쿼터 시마무라 하루요의 속공을 블로킹해 한국도로공사는 19대 19 동점을 만들었습니다.이예은의 서브가 라인 밖으로 벗어났지만, 한국도로공사는 모마의 백어택으로 다시 동점(20-20)을 만들고, 랠리 끝에 터진 강소휘의 오픈 공격으로 역전(21-20)에 성공했습니다.상대 범실과 이윤정의 서브 에이스가 이어지면서 한국도로공사는 2세트를 따냈습니다.기세가 오른 한국도로공사는 3세트 23대 23에서 김세인의 퀵 오픈으로 득점하고, 모마의 백어택으로 경기를 매조졌습니다.남자부에서는 OK저축은행이 2연패에서 벗어나며 5위로 올라섰습니다.연패 탈출에 성공한 신영철 OK저축은행 감독은 V리그 사령탑으로는 처음으로 300승 고지를 밟았습니다.OK저축은행은 부산 강서체육관에서 열린 홈 경기에서 삼성화재를 세트 스코어 3대 0(25-20 25-22 25-16)으로 꺾었습니다.승점 3점을 추가한 OK저축은행(승점 13·4승 6패)은 우리카드(승점 11·4승 6패)를 제치고, 6위에서 5위로 올라섰습니다.사령탑으로 533경기째 나선 신영철 감독은 300승(233패)의 금자탑을 쌓았습니다.2004년 2월 LIG 손해보험(현 KB손해보험)에서 처음 지휘봉을 잡은 신영철 감독은 대한항공, 한국전력, 우리은행을 거쳐 OK저축은행 사령탑에 올랐고, 300승을 채웠습니다.이 부문 2위 신치용 전 감독은 삼성화재만 이끌고 276승(74패)을 거뒀습니다.신치용 감독 시절 최강팀으로 군림했던 삼성화재는 올 시즌 최하위에 머물고 있습니다.오늘도 신영철 감독에게 대기록을 선물하며, 5연패 늪에 빠졌습니다.OK저축은행은 외국인 선수 디미타르 디미트로프(15점·등록명 디미트로프)가 상대 견제에 막혀 공격 성공률 38.24%로 고전했지만, 차지환(17점, 공격 성공률 68.18%), 전광인(13점, 공격 성공률 64.71%)을 활용해 활로를 뚫었습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)