[자막뉴스] 성추행 의혹 고소장 접수…정청래 "윤리감찰단 조사하라"

더불어민주당 장경태 의원에게 성추행을 당했다는 주장이 담긴 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 장 의원을 준강제추행 혐의로 고소한 사건을 서울 영등포경찰서로부터 이첩받고 사실관계 확인에 들어갔습니다.



지난 25일 영등포서에 접수된 고소장은 저녁 자리에서 만난 장 의원이 자신에게 부적절한 행동을 했다는 취지인 것으로 알려졌습니다.



이에 대해 장 의원은 페이스북을 통해 "전혀 사실이 아닌 허위 무고와 관련 음해에 대해 법적 조치를 포함해 강력 대응하겠다"며 의혹을 전면 부인했습니다.



장 의원은 국회에서 기자들과 만난 자리에서도 "비서관들의 회식 자리에 잠시 참석했는데, 당사자의 남자친구라는 사람이 와서 행패를 부려 자리를 떴다"고 해명했습니다.



장 의원은 당사자가 소속된 의원실에서 조사를 했고 일부 언론은 보도를 하려다가 못 써 그러다 끝난 것"이라며 "아는 바가 없다"고 강조했습니다.



민주당도 사실관계 파악에 나섰습니다.



정청래 민주당 대표는 장경태 의원 성추행 의혹과 관련해 윤리감찰단에 진상 조사를 지시했습니다.



조승래 민주당 사무총장은 국회에서 기자들과 만나 "정 대표가 윤리감찰단에 경위, 보도 상황에 대한 진상을 조사할 것을 지시했다"고 밝혔습니다.



