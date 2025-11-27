NBA 마이애미 6연승…스폴스트라 감독은 800승

▲ 스폴스트라 마이애미 감독

▲ 슛 쏘는 케이드 커닝햄

미국프로농구(NBA) 마이애미 히트가 팀 6연승과 함께 에릭 스폴스트라 감독의 800승으로 겹경사를 맞았습니다.마이애미는 오늘(27일) 미국 플로리다주 마이애미의 카세야 센터에서 열린 2025-2026 NBA 정규리그 겸 NBA컵 조별리그 C조 경기에서 밀워키 벅스를 106대 103으로 꺾었습니다.6연승을 달린 마이애미(13승 6패)는 동부 콘퍼런스 3위를 유지했습니다.NBA컵 C조에서는 3승 1패로 1위에 올랐습니다.모레 밀워키가 뉴욕 닉스를 꺾으면 마이애미는 NBA컵 8강 진출을 확정합니다.마이애미의 스폴스트라 감독은 NBA 역대 17번째로 800승 고지에 올랐습니다.샌안토니오 스퍼스에서만 1천390승을 지휘한 그레그 포퍼비치 전 감독, 유타 재즈에서만 1천127승을 거둔 고(故) 제리 슬로언 감독과 더불어 한 팀에서만 800승을 채운 역대 세 번째 감독이기도 합니다.마이애미와 밀워키는 경기 내내 치열한 접전을 펼쳤습니다.4점 차로 앞선 채 마지막 쿼터에 들어선 마이애미는 쿼터 중반 내리 8득점해 12점 차로 달아났습니다.게리 트렌트 주니어의 3점포 두 방을 앞세운 밀워키에 경기 종료 1분 6초를 남기고 3점 차로 쫓겼으나 뱀 아데바요의 득점으로 한숨을 돌렸습니다.종료 47.4초 전엔 라이언 롤린스에게 돌파에 이은 레이업을 허용했지만 이후 추가 실점을 막아 경기를 승리로 매조졌습니다.마이애미의 타일러 히로는 29점 7어시스트로 활약했고, 아데바요는 17점 11리바운드로 더블더블을 작성했습니다.밀워키에서는 롤린스(26점)와 마일스 터너(24점)가 분전했습니다.지난 시즌 이 대회에서 우승컵을 들어 올린 밀워키는 에이스 야니스 아데토쿤보가 왼쪽 허벅지 근육 부상으로 네 경기 연속 결장한 가운데 올해 NBA컵 첫 패배를 당했습니다.정규리그에서는 8승 11패를 기록, 동부 11위에서 제자리걸음 했습니다.구단 역사상 최다 연승 기록에 도전했던 동부 선두 디트로이트 피스턴스는 보스턴 셀틱스에 117대 114로 졌습니다.디트로이트는 1989-1990시즌, 2003-2004시즌에 이어 올 시즌도 13연승에서 발걸음을 멈췄고 시즌 15승 3패를 기록했습니다.보스턴(10승 8패)은 동부 8위로 두 계단 올라섰습니다.4쿼터에서 접전을 펼친 두 팀의 승패는 경기 종료 직전 자유투에서 갈렸습니다.디트로이트가 3점 차로 뒤지고 있던 경기 종료 4.4초 전, 케이드 커닝햄이 자유투 3방을 얻어냈고, 커닝햄의 1, 2구는 림을 통과했지만 3구째는 림을 외면했습니다.커닝햄의 실수 덕분에 한 점 차로 앞선 보스턴은 종료 2.4초 전 페이턴 프리처드의 자유투 두 방으로 승리에 쐐기를 박았습니다.보스턴의 제일런 브라운은 33점 10리바운드 5어시스트, 데릭 화이트는 3점포 6개를 포함한 27점 7리바운드로 활약했습니다.디트로이트에서는 커닝햄이 42점 8리바운드, 제일런 듀런이 12점 16리바운드로 분투했으나 팀 패배로 고개를 숙였습니다.(사진=AP, Imagn Images, 연합뉴스)