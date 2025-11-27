엔비디아 반격 나섰다…AI 거품론 조목조목 반박

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO

엔비디아가 인공지능 거품론을 반박하고 나섰다고 로이터 통신이 보도했습니다.로이터에 따르면 엔비디아는 지난주 영화 '빅 쇼트'의 실제 인물로 유명한 공매도 투자자 마이클 버리와 유료 뉴스레터 플랫폼 서브스택에 글을 올린 다른 비판자들이 제기한 주장을 조목조목 반박하는 내용을 담은 메모를 애널리스트들에게 배포했습니다.엔비디아는 이 메모에서 공개된 재무제표를 근거로 AI를 활용해 분석한 결과 엔비디아에 재고가 쌓이고 있고, 고객들이 대금을 치르지 못하고 있다고 주장한 한 필자의 글을 반박했습니다.엔비디아는 또 공개된 자료들을 근거로 세부 반박 자료를 제시하며 월드컴, 루슨트, 엔론 등의 회계 사기 사건과 비교돼선 안 된다고 강조했습니다.다만 엔비디아는 최신 블랙웰 칩이 복잡성 때문에 이전 모델보다 총이익률이 낮고 보증 비용이 높다는 점은 인정했습니다.이 메모는 페이스북 모회사 메타플랫폼스가 2027년 데이터센터에 구글의 TPU(텐서처리장치)를 사용하는 방안을 논의 중이라는 보도가 나온 뒤 엔비디아 주가가 하락하자 그다음 날 증권사 번스타인에 의해 전문이 공개됐습니다.엔비디아는 이 보도에 대해 소셜미디어 엑스(X)에 "구글의 성공에 기쁘다"는 반응을 내놨지만, 자사 칩이 경쟁사들보다 "한 세대 앞서있다"고 주장했습니다.앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 19일 자체 회계연도 3분기(8∼10월) 실적 발표에서 AI 거품 논란을 일축한 바 있습니다.황 CEO는 성명에서 "블랙웰 판매량은 차트에 표시할 수 없을 정도로 높고, 클라우드 GPU는 품절 상태"라며 "AI 생태계는 급속히 확장 중이며 더 많은 모델 개발사와 더 많은 AI 스타트업이 등장하고 있다"고 말했습니다.그는 컨퍼런스콜에서 "AI 거품에 대한 이야기가 많지만, 우리 관점에서는 전혀 다른 모습이 보인다"며 클라우드 기업들 사이에서 자사 칩에 대한 선호도가 여전히 매우 높다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)