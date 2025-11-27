[D리포트] "수도권 빌라 1억 원대"…미끼 매물·무자격 중개 적발

서울의 한 중개업소가 온라인 부동산 거래 플랫폼에 올린 매물들입니다.



1억 원대의 수도권 일대 빌라 등 거래를 안내하고 있지만, 실제로는 의뢰를 받지 않은 허위 매물이 포함돼 있습니다.



이 매물에 문의가 오면 다른 매물을 안내하는 미끼로 활용한 겁니다.



지난 한 달간 서울시가 집중 조사를 벌인 결과 서울 지역 중개업소 3곳에서 다른 부동산의 매물 사진을 활용해 1,100여 건의 가짜 광고를 온라인에 올린 것으로 드러났습니다.



주변 시세보다 현저히 낮은 가격으로, 인천 강화, 경기 파주 등 서울 인근 매물까지 대거 가짜로 올렸습니다.



전화를 받은 중개보조원은 신분을 밝히지 않은 채 상담과 안내, 현장 방문을 전담했고, 대표의 업무용 휴대전화를 보조원에게 맡겨 광고를 게시하도록 하는 자격·등록증 대여 의심 사례도 적발됐습니다.



[김상우/공인중개사 : 광고 물건들이 굉장히 많이 올라와 있는 부동산이라 고 한다면 한 번 정도 의심을 해봐야 한다. 중개보조원들 여러 명을 두고 경쟁하듯이 올린다고 생각해야 한다는 거예요.]



서울시는 관할 자치구에 과태료 부과와 행정처분을 요청하고, 민생사법경찰국에 수사를 의뢰했습니다.



서울시는 보정된 것처럼 보이는 매물 사진이나 지나치게 저렴한 매물은 '미끼' 징후일 수 있다며 주의를 당부했습니다.



[전민성/서울시 토지관리과 사무관 : 주변에서 시세가 나오기 때문에 유독 낮다고 하면 좀 의심을 해봐야 합니다. 진짜 그 매수인이 매물을 내놓은 건지 확인할 필요가 있습니다.]



서울시는 국토교통부에 실명 인증 강화, 광고 의뢰서 첨부 등 관련 피해를 막을 수 있는 시스템 구축을 건의할 방침입니다.



(취재 : 김덕현, 영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 우기정, 제작 : 디지털뉴스편집부)