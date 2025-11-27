제29회 민원봉사대상 시상식 개최…대상에 인천공항세관 이상환 주사

이미지 확대하기

행정안전부와 SBS가 공동으로 주최∙주관하고 농협이 후원하는 '제29회 민원봉사대상 시상식'이 27일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 개최됐다.올해 민원봉사대상 대상은 이상환 인천공항세관 여행자통관1과 관세주사가 수상했다. 이상환 주사는 면세점 결제시스템 개선을 통해 과세투명성을 확보하고, 과세가격 해석 차이로 인한 민원을 예방하여 과세갈등을 해소했다. 또 '전국 공항만 유실물 통합조회' 시스템을 구축하여 시민 만족도를 제고한 공로를 인정받았다.이밖에 서울 영등포구 주거사업과 김수진 주사, 부산 사상구 돌봄정책과 박미영 주사, 대전 대덕구 가족친화과 김영례 주사, 경기도 안양시 시민봉사과 임명숙 주사, 강원도 홍천군 민원과 이수아 주사, 전북 무주군 보건행정과 김미화 주사, 전북 임실군 옥정호힐링과 정일범 주사, 경북 칠곡군 의회사무국 김준일 주사가 본상을 수상했다.강원도 영월군의 한반도농협 나병일과 경북 예천군 아이키움마을돌봄터의 문동숙은 특별상을 받았다. 문동숙 센터장이 수상한 '돌봄 분야'의 특별상은 올해 처음으로 신설된 분야로, 지역아동돌봄에 앞장서며 인구 감소에 따른 지방 소멸 문제를 해결한다는 점에서 큰 의의를 가진다.김민재 행정안전부 차관은 축사를 통해 "정부는 수상자분들의 노력과 헌신을 널리 알려 공직사회의 자랑스러운 귀감이 되도록 하겠다"라고 말했다.방문신 SBS 사장은 "현장의 문제를 해결하고 삶에 도움을 주는 행정에 헌신해 주신 전국의 민원담당 공무원들께 깊이 감사드린다"면서 "SBS도 여러분과 함께 '건강한 사회, 더 나은 세상'을 만드는 동반자가 되겠다"라고 밝혔다.이날 시상식에서는 라포엠과 더원의 축하공연이 펼쳐져 분위기를 고조시켰다.민원봉사대상은 행정안전부와 SBS가 지방자치단체 또는 특별지방행정기관의 민원부서에서 근무하는 6급 이하 공무원을 대상으로 제정한 상으로, 97년 제정돼 올해 29회를 맞았다. 민원 서비스의 획기적 개선과 혁신, 새로운 시스템 도입으로 국민 불편을 해소한 민원현장 공무원을 선정해 시상해 오고 있다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)