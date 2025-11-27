뉴스

중국서 열차에 치여 작업자 11명 사망…"10년래 최악 철도 사고"

김경희 기자
작성 2025.11.27 15:29 조회수
▲ 철도 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

중국 윈난성 쿤밍 뤄양진역에서 시험열차가 철도 작업자를 들이받아 11명이 숨지고 2명이 다쳤다고 관영 중국중앙(CC)TV 등 현지 매체들이 보도했습니다.

보도에 따르면 현지시간 27일 새벽 지진 모니터 장비를 점검하던 시험열차가 뤄양진역 내 곡선 선로를 통과하던 중 선로로 들어서던 공사 작업자들과 충돌했습니다.

이 사고로 11명이 사망하고 2명이 다쳤습니다.

로이터통신은 이번 사고가 최근 10년간 중국에서 가장 많은 사상자를 낸 철도 사고라고 보도했습니다.

철도 당국은 구조작업 등 긴급 조치를 한 뒤 역 운영을 재개했으며 부상자들은 병원에서 치료받고 있다고 밝혔습니다.

당국은 또한 사망자들을 애도하고 사망·부상자 가족들에게 위로를 전한다면서 자세한 사고 원인을 조사해 관련 책임자를 문책하겠다고 덧붙였습니다.

중국의 철도 운송망은 16만㎞에 이르고 매년 열차 수십억 편이 이동하는 등 효율성이 높다고 평가받지만, 최근 10여 년 사이 몇 차례 대형 사고가 있었다고 로이터는 전했습니다.

2021년 6월 간쑤성 란저우-신장 철도 구간에서 열차가 선로작업을 하던 노동자들을 들이받아 9명이 숨졌습니다.

앞서 2011년 7월에는 저장성 원저우에서 고속열차 충돌·추락 사고로 40명이 숨지고 200명 가까이 다쳤습니다.
